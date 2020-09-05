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≡ Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39795

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.09.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объявлено о сокращении количества чиновников. Сколько таких сокращений было... Однако разветвленная бюрократическая структура неизменно разрасталась вновь. Да и в послании уже предусматривается создание министерств, служб и т. д.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9246

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В гослужбе 90 процентов казахи,
Они там решают какой жуз займёт какое место.
О чем речь вообще.
Он заложил бомбу в основу государства.

[Исправлено: alex_60, 05.09.2020 - 10:52]
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4863

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо что бывший чиновник Николай Воронин много лет отдавший госслужбе поведал всю информацию о " внутренней кухне" чиновничества




Цитата-/В гослужбе 90 процентов казахи,/


Ну правильно, Тарасов,Финк,ребята из образования Васи и Толи быстро уходят с госслужбы по отрицательным мотивам)



Цитата-/Они там решают какой жуз займёт какое место/


Да,даже тестирование есть при приеме на госслужбу с вопрсами из какого ты жуза?
Финк был из младшего
А вице министр Скляр из старшего поэтому выше пробился как и Кулагин с сыном)





Цитата-/В Казахстане практически все друг другу родственники/



Неправда,Николай Воронин мне не родственник (наверно)
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