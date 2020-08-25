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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 25.08.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ
Если у вас в семье вы или дети играют на фоно или рояле, то это иногда вызывает недовольство соседей из-за излишней громкости. Чтобы не мешать соседям (они же тоже люди!), во время игры просто накройте инструмент толстым теплым одеялом. Звук значительно снизится.


Если ваша собака любит лежать у вас в ногах, то доставьте ей это удовольствие постоянно. Возьмите свои старые джинсы и набейте чем-нибудь мягким. Ваш запах и удобное лежбище будут для нее истинным удовольствием.


Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 26.08.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЗАЖИГАЕМ КОСТЕР БЕЗ СПИЧЕК
Вы выехали на шашлыки, но спичек и зажигалки нет,т.к. у вас в компании никто не курит.Предположим, что в вашей машине прикуриватель тоже сломался и носящих очки тоже нет, да и погода пасмурная. Как же зажечь костер?
Опытные водители всегда возят с собой аптечку, но не ту,которая продается в магазине и страдает минимальным набором. А ту, которая походит на наши советские аптечки - с набором лекарств. И раньше всегда в ее состав входил перманганат калия (или обычная марганцовка). Ей можно было обеззараживать воду из ручья и свои раны. Но если марганцовка имеется у вас в запасе, то вы спасены. Нужно взять несколько ее кристалликов и насыпать их на бумагу. Затем из охлаждающей жидкости вашей машины взять несколько капель тосола или антифриза (желательно,чтобы он был теплым) и капнуть их в марганцовку. И быстро смять бумагу в бумажный ком (предварительно запасти рядом сухие веточки для поддержания огня). Реакция марганцовки и тосола создаст возгорание бумаги и вам остается только подложить щепки и ветки.


Предупреждаю сразу, что именно из-за таких и подобных свойств, марганцовка сейчас не продается в аптеках. И искать ее нужно в своих старых запасах.

Ну, раз вы разожгли мангал, то уже готовите на решетке шашлык. И опять незадача - забыли дома лопаточку, чтобы переворачивать мясо. Тогда возьмите две вилки и туго скрепите их резинкой. У вас получатся самодельные щипцы, которыми вы сможете безопасно переворачивать мясо.


Удачи!

[Исправлено: Козлов я, 26.08.2020 - 11:24]
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 27.08.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ
Если у вас туго затянута крышка от пластиковой бутылки и вы не можете ее открутить, то попробуйте одеть на крышку хозяйственную резинку или одеть на руки резиновые перчатки. Крышке останется только сдаться.


Иногда нужно повесить на стену картинку или фото. Чтобы не мучиться с различными навесами, можно использовать крышки от жестяных банок.


Бывает,что хозяйкам нужно в своей кулинарной деятельности использовать только желтки яиц. Чтобы быстро отделить желтки от белков, можно воспользоваться пластиковой бутылкой с подходящим размером горла. Она, как вакуумный насос, всосет в себя только желток.


Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 28.08.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДЕЛАЕМ КАЧЕЛИ ДЛЯ РЕБЕНКА
Если ваш ребенок захотел качели, то сделать их можно при помощи старой круглой табуреточки с металлическими ножками. Вначале мы откручиваем от нее ножки.


Затем отпиливаем одну пару ножек и в оставшейся паре на концах просверливаем сквозные отверстия под прочный шнур.


Берем эту пару ножек, переворачиваем ее и заново прикрепляем к круглому основанию.


Через просверленные отверстия продеваем прочный шнур и надежно завязываем его на тройной узел с подстраховкой.



Затем крепим качели сверху и второй конец шнура привязываем так же ко второй ножке.


Наши качели подвешены. Разместить их можно как на улице, так и внутри дома. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 29.08.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПРИКОЛЬНЫЕ СОВЕТИКИ ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ
Когда нет времени запариваться...



Настоящий мужчина всегда с кухней на "ТЫ"





Когда полиция арестовала ваш автомобиль...



Так вот почему строят качели на детской площадке...



Курим без штрафов



Помогаем однокурснику(це)



Удачи! :lol:

[Исправлено: Козлов я, 29.08.2020 - 12:23]
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 29.08.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КАК УБРАТЬ ПЯТНО НА ПОТОЛКЕ ПОСЛЕ ЗАТОПЛЕНИЯ
Жизнь в многоэтажках имеет плюсы и минусы. Один из таких минусов - затопление водой с верхних этажей, в результате чего на потолке и стенах остаются некрасивые пятна. Из множества способов удаления таких пятен можно выделить три- 1)механический, 2)хлорсодержащий, 3)химический. Второй способ может и не помочь, т.к. хлорсодержащие чистящие средства с каждым годом уменьшают процент содержания хлора, а использовать концентрированный хлор опасно для здоровья. Третий способ подразумевает использование средств защиты при работе с медным купоросом. Он, в смеси с олифой и хозяйственным мылом, помогает убрать следы ржавчины со стен. Работать с ним нужно в перчатках и защитных очках.
Таким образом у нас остается первый, механический, способ,как наиболее подходящий. Он предусматривает в месте подтопления потолка очистку от облупившейся штукатурки. Затем нанесение нескольких слоев грунтовки и один слой шпаклевки. В конце нужно использовать покраску. Некоторые говорят, что лучше удалить пятно с помощью шпателя и затем покрасить весь потолок краской, чтобы пятно не выделялось.
В конце концов, если это вам не поможет, то всегда можно установить натяжной потолок. (А как с него удалить воду я уже писал :lol: )


Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 30.08.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЫЖИТЬ В ТОЛПЕ ПРИ ПАНИКЕ
Сама по себе толпа- статичная, ожидающая чего-нибудь, или динамичная, двигающаяся в определенном направлении, не опасна. Но любая угроза (реальная или просто громко озвученная - "Пожар!", "Бомба!", На всех не хватит!", "Наших бьют!") способна моментально изменить ситуацию. Спокойная толпа становится агрессивной, статичная- паникующей, а экспрессивная- практически революционной.
Любой из нас может попасть в такую ситуацию. И как же из нее выбраться? Давайте рассмотрим сначала структуру толпы. В ней можно выделить три элемента- 1) ядро толпы, где количество людей на кв.м больше всего (кассы, сцена, трибуна, край платформы и т.д.) 2) средняя часть- толпа,но не такая плотная 3) периферия - окраина толпы, где люди в нее заходят или выходят. Конечно, это разделение условное и может меняться. В замкнутом пространстве ядро может занимать всю площадь. казалось бы, самое безопасное место- периферия, но это заблуждение. Если толпа ограничена автомобилями, строениями, стенами, особенностями ландшафта- то в мгновение ока человек может оказаться раздавленным обо все перечисленное. Ядро толпы может перемещаться с высокой скоростью- вот вы только стояли возле стеночки и тут же оказываетесь припертым к ней парой тысяч человек.


Перемещаясь в толпе, не идите против ее движения - это бессмысленно. Идите вместе с ее направлением, но забирайте немного в сторону выхода (если он есть). Не расталкивайте людей, им некуда подвинуться, лучше меняться с ними местами. Пока толпа относительно спокойная, используйте вербальные способы- "извините,разрешите пройти". Если это не помогает- хватайте человека за одежду и тяните на себя,меняясь с ним местами, причем, не останавливаясь, извиняйтесь.
Если вы в толпе не один,а с ребенком, женщиной,приятелем, то возникает перспектива быть оторванными друг от друга. Никакие "дай мне руку" не помогут. Ребенка- на руки. Если он большой- в позицию "запасной парашют", сажайте себе на грудь, руками он охватывает вашу шею,ногами талию.Взрослого человека прижимаем к своей спине, чтобы он держался за ваш пояс, а вы контролируете это. В крайнем случае, сцепитесь локтями. Постарайтесь заранее привести себя в порядок- заправьте выступающие части одежды, спрячьте капюшон,чтобы вас не за что было схватить. Главное, ни в коем случае не поднимайте панику. Это сделают и без вас. Наоборот будьте вежливым и окружающие переймут ваше поведение.
Очень опасно в толпе лезть куда нибудь повыше (столб, крыша машины), потому, что за вами полезут другие и спихнут вас вниз. А вот залезть под грузовик- хорошая идея, оттуда вас не достать. Встречая препятствие, толпа разделяется, огибая его или перехлёстывая, что приводит к давке.
В толпе есть две главные опасности- быть задавленным или растоптанным. Опасность первая- удушье от сдавливания (или компрессионная асфиксия). В отличие от классического удушения, где сдавливаются верхние дыхательные пути, здесь, при сильном сдавливании со всех сторон, нарушается кровообращение, венозная кровь не поступает в организм, утончаются стенки сосудов, начинается отек легких, возможны переломы ребер, разрывы внутренних органов.
Опасность вторая связана с падением в толпе. Это самое страшное, т.к. паникующие не смотрят вниз и втаптывают вас в землю. Если кто и захочет перед вами остановиться, он не сможет это сделать, ему не позволят. Упав, примите позу эмбриона. Перевернулись на спину, спрятав позвоночник и почки. Подбородок плотно прижат к груди, чтобы не удариться головой об асфальт.Руки сложены перед лицом, колени подтянуты к локтям, ноги плотно сжаты, чтобы прикрыть пах. Долго так не пролежите, поэтому нужно вставать.
Для того, чтобы встать в толпе, нужно схватиться за ногу наступающего на вас или пробегающего рядом человека и начать очень быстро и агрессивно карабкаться по этой ноге вверх, учитывая попытки сбросить вас вниз. Лезьте вверх, как обезьяна на дерево. Вполне возможно, что этот человек упадет, будем надеяться,что он тоже прочитает это и сможет встать.
И- самое главное- Оказавшись в толпе, не становитесь ее частью. Не распевайте песенки, не скандируйте лозунги, не поддавайтесь всеобщей эйфории или панике. Повторяйте в голове: Отсюда нужно выбираться!
Удачи!
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§ Victor Yang
Советы на каждый день
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13144

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 30.08.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
И- самое главное- Оказавшись в толпе, не становитесь ее частью. Не распевайте песенки, не скандируйте лозунги, не поддавайтесь всеобщей эйфории или панике. Повторяйте в голове: Отсюда нужно выбираться!


Храните голову холодной
При ситуации любой -
Тогда для мысли путь свободный
И вы останетесь собой.

Пусть сердце подогрето страстью
И возбуждением горит
Иль гнев отправленной напастью
На миг ваш разум затемнит

Умейте совладать с собою,
Решайте спор без булавы -
Всё нужно делать с головою
Чтоб не лишиться головы.

Владимир Ляховецкий.

Писал по памяти - могут быть неточности. Прошу прощения за невтему.

[Исправлено: Victor Yang, 30.08.2020 - 14:16]
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 31.08.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НОВЫЕ "ЗАБОРЫ"
Многие сейчас стараются отгородиться от соседей и жить в обособлении. А также создать преграды для непрошенных гостей. Вот так создают препятствия от них наши юго-восточные соседи.



А вот так можно обезопасить себя от проникновения по технологическим трубам.


Удачи!

[Исправлено: Козлов я, 31.08.2020 - 12:40]

[Исправлено: Козлов я, 31.08.2020 - 12:41]
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 01.09.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ
Заметил, что игла от одноразового шприца идеально подходит к тюбику с клеем. А это позволит склеить нужные вам вещи в недоступных местах.


Если к рабочей перчатке пришить магнит, то не нужно уделять внимание саморезам, которые вы вворачиваете. Вы их не потеряете.


Иногда под рукой не оказывается ножниц или чего-нибудь острого, чтобы отрезать скотч. А если его просто тянуть, пытаясь порвать, то сделаете только хуже.


Предлагается в месте отрыва скотча склеить его примерно шириной 1 см и пройтись еще ногтем. А затем резко дернуть скотч. Он оторвется точно по линии сгиба. Я попробовал, у меня получилось со второго раза.


Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 02.09.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ
Ситуация: К вам пришли гости. Естественно, вы хотите напоить их чаем, но масло лежит в морозилке и по твердости не уступает камню. В таком случае можно взять этот кусок масла и просто натереть его на тёрке. Оно быстро растает и в таком состоянии даже лучше ложится на хлеб.


Многие на завтрак готовят себе яичницу. Можно сделать это очень красиво и эстетично: Возьмите крупную луковицу и отрежьте от нее большие кольца. Положите кольца в сковороду, а в них разбейте яйца. Яйца не разольются по всей сковороде и выглядят красиво.


Если у вас после готовки на кухне пальцы пахнут чесноком и вам это не нравится, то потрите пальцами стальную ложку под холодной водой - запах должен пропасть.


Удачи!
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§ drakon
Советы на каждый день
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19935

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 02.09.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Можно сделать это очень красиво и эстетично:

У нас, вот такие штуки - продают.

Фигурки разные. Выбирай... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 03.09.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РЕМОНТИРУЕМ ВЫПАДАЮЩУЮ РОЗЕТКУ
Иногда оригинальные крепления розетки перестают ее держать и приходится постоянно ставить на место выпадающую из стены розетку, что создает дома немало трудностей, а также боязнь за своих маленьких детей.


Предлагаемый способ прост как советские три рубля. Вначале отключаем электропитание и снимаем декоративную накладку.


Убедившись, что оригинальные стопоры невозможно отрегулировать, чтобы они держали розетку, нужно взять клей-герметик типа "жидких гвоздей". Нанести этот клей по окружности на розетку и края отверстия в стене.


И плотно вставить розетку в стену. Излишки герметика аккуратно убрать тряпочкой.


Декоративную панель ставим спустя 24 часа, когда герметик затвердеет.


Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 04.09.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ
Если вы купили очень мягкий белый хлеб и теперь не можете его разрезать ножом, т.к. он просто сминается, то возьмите нож и опустите его на 15 секунд в кипяток. После этого любой мягкий хлеб будет очень легко резаться.


Бывает, что вам необходимо на несколько дней уехать из дома, но вы переживаете за полив своих домашних цветов. В таком случае возьмите емкость, наполните ее водой и поставьте повыше. Вокруг емкости поставьте цветы и проведите из нее к цветам толстые шерстяные нити. Теперь ваши цветы будут понемногу постоянно подпитываться водой и не засохнут.


Если вы любите жарить шашлык на деревянных шпажках, то протыкайте мясо сразу двумя шпажками. Тогда оно не будет крутиться вокруг своей оси и вам будет удобно его жарить.


Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 05.09.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НАШИ ДЕТИ
Если ваш ребенок при одевании обуви часто путает правую и левую ноги, то наклейте ему в обувь разрезанный стикер, чтобы при правильном положении создавался целостный рисунок.


А вот так, на начальном этапе, можно приучить ребенка правильно держать ручку или карандаш.


Много поделок делается из старых автомобильных шин. Вот еще один способ их применения, но уже для детей.


Удачи!
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