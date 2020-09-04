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≡ В Костанайской области ждут приезда президента РК?
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39795

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители микрорайона Северный села Заречное Костанайского района распространяют видео, которое, по мнению авторов, свидетельствует о подготовке к визиту главы государства.
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§ Горожанин_kst
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1722

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 04.09.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если отвечать на вопрос автора, поставленный в заголовке...жди не жди, Он ведь всё равно приедет 8-)Традиция-с сезонная
Город встретит его во всей красе, всеми выщерблинами убитых дорог, выбитыми зубами перерытых коммуникаций. Город за лето превратили в мышеловку для автолюбителей, кошмар для сельских водителей гостей города
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§ alex_60
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9246

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Город за лето превратили в мышеловку для автолюбителей


Не знаю как там в половине от базара до кск, а в другую сторону это точно.
Удивлён что на воинов не валяется десяток машин в вырытой траншее.
Так что президент по президентской трассе не поедет.
И какой остаётся путь?
Ну смотря откуда исходная точка.
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§ сайлау курманов
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4059

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 04.09.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЛАНДРАС к приезду главного шифер на крыше красил, прошлогодние бордюры отрывал и другие ложил, дома разукрасил во все цвета радуги. Со стороны было забавно смотреть на всю эту ярмарку. На трассу не выпускали по полдня, по всему маршруту выставили курсантов и они с утра до самого вечера стояли как проклятые. У меня селёдка расстаяла в брикетах и запашок не смог вывести, так и пришлось продать за полцены
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§ yudjin
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
yudjin


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Сообщений:
6894

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 04.09.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
всеми выщерблинами убитых дорог,

уже лето прошло, холода и дожди на носу, а ни одной улицы, которые раскурочили еще в апреле-мае не сделали полностью...Ни Аль-фараби, ни Чкалова, ни Дощанова, ни Жастар, ни Каирбекова, ни Войнов-интернационалистов...
понахватали объектов, чтобы освоить махом деньжища... и сбежать... в лучшем случае с белыми мухами асфальт закатают...в худшем в следующем году все провалится и начнут искать крайнего и переделывать.
9 микрорайон как остров, со всех сторон рвами отрезан... между 8 и 7 микр-ми полная ж... особенно после дождя. А неделю назад Ахметов там был, обещал жителям в конце сентября-начале октября закончить улицу от Абая до Карбышева... ржали даже воробьи от таких планов.
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§ elektron
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5560

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 04.09.20 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну я понимаю в Союзе, стремясь всех занять занятостью. Можно было себе позволить каждый год рыть траншеи, прокладывать новые трубы. Но уже 30-ть лет независимого капитаклизма так сказать :lol:
Неужели нельзя или не возможно проложить уже раз и на дооолгие годы трубочки, что бы лет 15-ть 20-ть хотябы как минимум служили. Хотя чему я удивляюсь? Если даже для ремонтов ТП уже отключают потребителей, чего раньше никогда не было. А может секрет в бюджете, пилить то нужно каждый год, а не через 15-ть, 20-ть лет, там же уже другие придут. Не дай бог бОльший кусок урвут?
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§ alex_60
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9246

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трубы то сейчас ложат пластиковые или полипропиленовые, в этом смысле все нормально.
Ехал вчера возле синагоги рядом с кольцом,
Там лежат такие пакеты, три трубы на 50 или больше, в пеноизоляции и сверху металлопокрытие, видно что с завода.
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§ самый умный
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
402

Регистрация:
04.02.13
Отправлено: 05.09.20 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежели после всего что наворотил, "ученый" уедет не на зону, а на повышение, то в ближайшее время ничего хорошего в стране ждать не стоит...
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§ юля елиссева
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1690

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 05.09.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю всю улицу Тарана в Кустанае вазонами с петуниями украсили. И патрульдик полисия с матюгальником носится по этой же улице, как это обычно бывает накануне визита того, чье имя не называют...
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§ alex_60
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9246

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Смотрю всю улицу Тарана в Кустанае вазонами с петуниями украсили.


В память о Таране наверное.
Память народа не сотрешь сыздыком.
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§ alex_60
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9246

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
чье имя не называют...


Аблязов что ли?
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§ Добринцофф
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7430

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 05.09.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
уже лето прошло, холода и дожди на носу, а ни одной улицы, которые раскурочили еще в апреле-мае не сделали полностью...

На моей улице в ЗТБ наконец то асфальт положили,спасибо акимату и компании ВАН за то что выбрали нас :lol:
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§ Николаич I
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
74

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 05.09.20 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Надолго ли? Видал что с 40 лет октября творится? Каждый год ремонт дороги и каждый год в районе 5го яма на яме, не могут взять и сделать один раз нормально, чтоб хотя бы на пару лет хватило. Видать денег не хватает на качественный ремонт, если вложить всё что выделено, в кармане ни чё не останется.
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§ Николаич I
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
74

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 05.09.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и брусчатку там же, по 40 лет, уже в третий раз перекладывают за последние года 4.
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§ abaika95
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4863

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/И патрульдик полисия с матюгальником носится по этой же улице, как это обычно бывает накануне визита того, чье имя не называют.../



А таксисты говорят что 12 сентября будет визит а патрулируют уже сейчас?) Странно что в мае не начали




Цитата-/Ежели после всего что наворотил, "ученый" уедет не на зону, а на повышение,/


Даа новая набережная и микрорайоны аэропорт с кунаем это преступление века!
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§ Николаич I
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
74

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 05.09.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А может секрет в бюджете, пилить то нужно каждый год, а не через 15-ть, 20-ть лет

Прямо в точку! Не выгодно им делать всё хорошо и качественно. Дороги это вобще неиссякаемый источник отмыва денег. Абы-как сделали на те средства что остались, а на следующий год опять делать, потому-что от ремонта,а иногда и от всей дороги, не остаётся и следа. И снова выделяются деньги на ремонт, откладываются в карман, на остатки делают этот самый ремонт. Бесконечный процесс, бесконечный источник миллионов.

[Исправлено: Николаич I, 05.09.2020 - 11:44]
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