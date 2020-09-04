elektron В Костанайской области ждут приезда президента РК? #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5560

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:58 Не ну я понимаю в Союзе, стремясь всех занять занятостью. Можно было себе позволить каждый год рыть траншеи, прокладывать новые трубы. Но уже 30-ть лет независимого капитаклизма так сказать

Неужели нельзя или не возможно проложить уже раз и на дооолгие годы трубочки, что бы лет 15-ть 20-ть хотябы как минимум служили. Хотя чему я удивляюсь? Если даже для ремонтов ТП уже отключают потребителей, чего раньше никогда не было. А может секрет в бюджете, пилить то нужно каждый год, а не через 15-ть, 20-ть лет, там же уже другие придут. Не дай бог бОльший кусок урвут?