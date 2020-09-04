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Горожанин_kst:
всеми выщерблинами убитых дорог,
уже лето прошло, холода и дожди на носу, а ни одной улицы, которые раскурочили еще в апреле-мае не сделали полностью...Ни Аль-фараби, ни Чкалова, ни Дощанова, ни Жастар, ни Каирбекова, ни Войнов-интернационалистов...
понахватали объектов, чтобы освоить махом деньжища... и сбежать... в лучшем случае с белыми мухами асфальт закатают...в худшем в следующем году все провалится и начнут искать крайнего и переделывать.
9 микрорайон как остров, со всех сторон рвами отрезан... между 8 и 7 микр-ми полная ж... особенно после дождя. А неделю назад Ахметов там был, обещал жителям в конце сентября-начале октября закончить улицу от Абая до Карбышева... ржали даже воробьи от таких планов.