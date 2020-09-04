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≡ Порно включили школьникам на онлайн-уроке
 
 
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§ NG.kz
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39793

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В управлении образования Нур-Султана подтвердили, что инцидент произошел 3 сентября: "В процесс обучения учащихся 5-го класса на платформе Zoom вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав урок математики".
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§ директор пляжа
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
474

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 04.09.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как это тогда связано с рухнамой в твоём первом посте? И целевым использованием денежных средств ? Если это только у нас,ферштейн?

повторяю..:
внимание..:
"не целевое ОНО потому, что лучше бы вместо памятников да батыров с ономастическими кампаниями потратили на нормального рукастого сис админа"
а про рухнаму, если кратко: что-то модернизируют, модернизируют, да что-то не в ту сторону. Да, такое только у нас - ВСЁ беда печаль. :-x
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§ abaika95
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4861

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/такое только у нас - ВСЁ беда/



Повторюсь и я
Внимание
"Рухани и до Саратова с Калугой добралась" раз там такие же проблемы? В Калуге много памятников батырам интересно?)
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§ maxsaf
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7463

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В костанайской области такого быть не может, аким сказал, что сервера "прокачали", все должно летать теперь. Я только не понял как деньги передали на "прокачку" заграничному Zoomу? :lol:
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§ elektron
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5560

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 04.09.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как деньги передали на "прокачку" заграничному Zoomу?

Как как по тендеру конечно, по другому у них закон не позволяет то, даже аварии на теплотрассах ликвидировать :lol:
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§ maxsaf
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7463

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Надо в Zoomе поинтересоваться, дошли до них деньги, или мож застряли где-то в свифте :lol:
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§ Coopidon
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
642

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 04.09.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученики 5 класса знают что такое порно?
Откуда?
Вопрос родительнице которая пожаловалась. Откуда?
Как смогли понять, что это порно?
Или раньше видели?
8-)
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§ maxsaf
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7463

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Дык родители на карантине вместе с детьми учатся, заполняют пробелы в знаниях))
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§ Coopidon
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
642

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 04.09.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дык родители на карантине вместе с детьми учатся, заполняют пробелы в з

Всмыслк, каких знаниях?
Чем порно отличается от непорно?
Я здесь сам профан. Не знаю.
Но видать эта родительница чётко различает...
Прошаренная.
:-o
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§ Coopidon
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
642

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 04.09.20 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мам!
А нам сегодня вместо матеши порно включили!
Сынок, точно порно? Ты ничего не перепутал?
Мам, я в 5 классе! Ты что думаешь я порно от не порно чтоли, не смогу отличить!?
Занавес...
8-)
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§ alex_60
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9242

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, любители порно. Ночью.
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