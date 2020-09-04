Цитата: Горожанин_kst:

Город за лето превратили в мышеловку для автолюбителей



Не знаю как там в половине от базара до кск, а в другую сторону это точно.

Удивлён что на воинов не валяется десяток машин в вырытой траншее.

Так что президент по президентской трассе не поедет.

И какой остаётся путь?

Ну смотря откуда исходная точка.