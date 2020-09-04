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≡ В Костанайской области ждут приезда президента РК?
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39793

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители микрорайона Северный села Заречное Костанайского района распространяют видео, которое, по мнению авторов, свидетельствует о подготовке к визиту главы государства.
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§ Горожанин_kst
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1722

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 04.09.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если отвечать на вопрос автора, поставленный в заголовке...жди не жди, Он ведь всё равно приедет 8-)Традиция-с сезонная
Город встретит его во всей красе, всеми выщерблинами убитых дорог, выбитыми зубами перерытых коммуникаций. Город за лето превратили в мышеловку для автолюбителей, кошмар для сельских водителей гостей города
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§ alex_60
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9236

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Город за лето превратили в мышеловку для автолюбителей


Не знаю как там в половине от базара до кск, а в другую сторону это точно.
Удивлён что на воинов не валяется десяток машин в вырытой траншее.
Так что президент по президентской трассе не поедет.
И какой остаётся путь?
Ну смотря откуда исходная точка.
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