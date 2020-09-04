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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9236

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пенсию то не - снизят..

Снизят то не снизят.
Но отменить могут.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9236

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как было 13, так и сейчас.


Как у нас, 12.и все.
Профайл
Страница 297 из 297«1...295296297
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