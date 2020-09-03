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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19934

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.09.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А в дойчланд бы смог осилить только 7 литров.


Алекс, ты - неправ. Сегодня бы заправил,
7.90 литра, почти 8... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9236

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 03.09.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сегодня бы заправил,


Везёт, что сказать.
Кстати я ещё не считаю, по дисконтной карте 5 тенге на литр капают на бонус.
Боржоми там купить,
Или угля на шашлык.
Так что заправка практически бесплатна
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19934

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.09.20 - 03:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Так что заправка практически бесплатна

Спать - не могу. Хочу бесплатно - заправлять,
машину и ещё баржома попить... :lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19934

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.09.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что случилось, над моей деревней?

Гадость какую-то, Путин - распыляет... 8-) :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9236

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
распыляет


многодетная мать, убив пять из шести своих детей, пыталась покончить с собой, бросившись под поезд в Дюссельдорфе.
просто ужас.
жизнь видать довела до этого.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19934

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.09.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
просто ужас.

Алекс, что мне теперь - делать?... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9236

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что мне теперь - делать?


почитай роман "Что делать?" Н.Чернышевского,
может там найдешь ответ.
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1730

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 04.09.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Гадость какую-то, Путин - распыляет...

Он еще над Тель-Авивом дурь с дронов разбросал. Совсем вы его достали с этим Новичком.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19934

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.09.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот заправил сегодня машину.

Полный бак... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 04.09.2020 - 17:56]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9236

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Полный бак...


А что, иногда половину заливаешь?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9236

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по всему, следующим президентом в дойчланд будет навальный.
Руку выкидывать он умеет, в русских маршах когда участвовал.
Готовый Гитлер.
Для этого Меркель его и отправила в шарите, чтобы сделать героем.
Вылетал то он чистый.
Как огурчик
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9236

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в деревне место есть статистика,
Сколько померло...
От болезней.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9236

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И конкретно от пневмонии и кв.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19934

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.09.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Судя по всему, следующим президентом в дойчланд будет навальный.

Да пусть, хоть - Архимед. Пенсию то не - снизят... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19934

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.09.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И конкретно от пневмонии и кв.

Как было 13, так и сейчас. Завтра,
посмотрим сввежие данные...
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Страница 296 из 297«1...294295296297»
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