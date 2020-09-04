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≡ Богиня теперь живет в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Богиня теперь живет в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39793

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Среди самых необычных имен новорожденных – Рухсары, Саммит и Богиня. Такое величественное и, несомненно, редкое имя дали малышке, рожденной в Костанае в августе", - говорится в сообщении.
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§ vofkakst
Re: Богиня теперь живет в Костанае
v


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
429

Регистрация:
22.06.15
Отправлено: 04.09.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все бабы,как бабы, а я...))))
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§ костанаец
Re: Богиня теперь живет в Костанае
к


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
85

Регистрация:
23.01.10
Отправлено: 04.09.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Все бабы,как бабы, а я...))))

как Саммит?
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§ maxsaf
Re: Богиня теперь живет в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7462

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
как Саммит?

Как Рухнама :lol:
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§ костанаец
Re: Богиня теперь живет в Костанае
к


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
85

Регистрация:
23.01.10
Отправлено: 04.09.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от доча когда подрастет родителей благодарить будет))
преимущественно матом
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§ Сабыр
Re: Богиня теперь живет в Костанае
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
408

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу дочке и профессию выбрали :lol:
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§ maxsaf
Богиня теперь живет в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7462

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

А какая профессия у вас ассоциируется с этим именем?))
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