abaika95 Re: Госслужащих ждет сокращение: на сколько повысят зарплату... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4861

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:27 Цитата-/В акиматах, в полиции , во всех госорганах толпами сидят уставившись в мониторы компьютера, чем заняты/







Как чем? Сидят и читают комменты от граждан которые также на своих рабочих местах уставились в мониторы и пишут что акиматовские не работают)









Цитата-/согласен зп у специалистов отделов не великие, но они и их не отрабатывают...никакой отдел в акимате ничего не решает/





Согласен,всех разогнать

Оставить только тех кто решает дела

А где их взять?

А нету

Потомучто куда не плюнь никто не хочет ничего решать за такие бабки,всем надо минимум 300 тыс и корову

Парадокс