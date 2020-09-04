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alex_60:
Приедет, назначит нового, старого увезет и уедет.
Ваши бы молитвы, да Токаеву в уши...
Старики поговаривают после 10-го явление будет...
уже и путь прослеживается.... на трассе между Затобольском и городом уже транспаранты на столбах освещения поменяли...через один байтерек нарисован... только каким боком он к Костанаю непонятно...
Третий день оранжевые жилеты там обочины косят, тополя известью мажут.... причем некоторые уже сухие и полуживые после прошлогоднего оболванивания...словно в последний путь нарядными провожают.
Далее трассу на Заречное марафетят... старое полуразрушенное здание под маскировочную сетку прячут... обочины покосили.... особо умиляют покрашенные в розовый цвет крышки канализационных люков...
Желание казаться, а не быть, по-моему, уже какой-то врожденный инстинкт у любого чиновника.