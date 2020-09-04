Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Всё меньше и меньше - хроника пандемии в Костанайской области
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Всё меньше и меньше - хроника пандемии в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39793

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области зарегистрированы 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 3 сентября 2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. Данные о пневмонии в штабе по-прежнему не предоставляют.
Читать новость
§ alex_60
Re: Всё меньше и меньше - хроника пандемии в Костанайской...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9231

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4.среда
3.четверг
2.пятница
1.суббота
0.воскресенье.

все свободны.
Профайл
§ Тот самый
Re: Всё меньше и меньше - хроника пандемии в Костанайской...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
912

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В минус не уйдём? А то ж могут чиновники перестараться :lol:
Профайл
§ alex_60
Всё меньше и меньше - хроника пандемии в Костанайской области
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9231

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А то ж могут чиновники перестараться

Вполне реальный рариант
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 64
Пользователей: 4
Всего: 68

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 38 Queries | 60 Files Loaded: 546.36 Ko | Raw HTML: 50.91 Ko -