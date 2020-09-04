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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5558

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 04.09.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Надо.

Да в декабре Египет уже запланирован. забил я на их карантины. :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9231

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
забил я на их карантины

Ну если самолёты будут летать.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5558

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 04.09.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Значит ты в зоне риска.

Как пел Цой - "Следи за собой, будь осторожен"
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5558

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 04.09.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну если самолёты будут летать.

Ну а куда они денутся. Индустрия, ВВП и прочее.
Турция в списке рисковых, но летают, Хорватия, Испания. Но движняк идёт.
В первые месяц-два нужно было давить до конца. А так по шведски пойдём наверное.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9231

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:


Цой актуален стал этим летом.
В разных направлениях.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19931

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.09.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но ему нельзя дальше рай центра. Пока

Можно, но не поеду, дальше... :lol: :oops:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9231

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Можно, но не поеду, дальше...

И правильно.
Ты свое уже выпил и отгулял.
Теперь надо отдохнуть.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9231

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну а куда они денутся


Понятно, вечно же не будет.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9231

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в понедельник уже ноль заболевших по плану.
Среда 4,четверг 3,
Завтра скажут 2, за пятницу, 1 за субботу.
Ноль за воскресенье.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9231

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супермаркерт открылся новый.
По пути, посетили.
Интересный момент.
Молоко.
Цена до 18.00, цена после 18.00.
После-дешевле.
Не встречал такое раньше.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9231

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну на память, не совсем подобное,
В Римини, напиток в холодильном шкафу был дороже чем просто на полке.
Но это хоть какой то логике поддаётся.
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