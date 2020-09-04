Цитата: abaika95:

Как это тогда связано с рухнамой в твоём первом посте? И целевым использованием денежных средств ? Если это только у нас,ферштейн?

повторяю..:

внимание..:

"не целевое ОНО потому, что лучше бы вместо памятников да батыров с ономастическими кампаниями потратили на нормального рукастого сис админа"

а про рухнаму, если кратко: что-то модернизируют, модернизируют, да что-то не в ту сторону. Да, такое только у нас - ВСЁ беда печаль.