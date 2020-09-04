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≡ Порно включили школьникам на онлайн-уроке
 
 
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§ NG.kz
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39792

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В управлении образования Нур-Султана подтвердили, что инцидент произошел 3 сентября: "В процесс обучения учащихся 5-го класса на платформе Zoom вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав урок математики".
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§ директор пляжа
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
474

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 04.09.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
целевое использование денежных средств на лицо)
рухнамы жангру во всей красе)) :lol:
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* abaika95
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4858

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/целевое использование денежных средств на лицо)рухнамы жангру во всей красе/



https://iz.ru/999473/2020-04-14/saratovskim-shkolnikam-pokazali-porno-vo-vremia-distantcionnogo-uroka



https://360tv.ru/news/obschestvo/porno-pokazali-na-uroke-pravoslavija/



Видать рухани и до Саратова с Калугой добралась да?
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§ директор пляжа
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
474

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 04.09.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Видать рухани и до Саратова с Калугой добралась да?

ну так там школьник включал вроде четко написано, а тут чь-ето кого-то вмешательство, а не целевое ОНО потому, что лучше бы вместо памятников да батыров с ономастическими кампаниями потратили на нормального рукастого сис админа.
пы сы и причем тут калуга уважаемый? чай не в раше щи хлебаем.
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* abaika95
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4858

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/причем тут калуга уважаемый? чай не в раше щи хлебаем./


А ну как про Саратов он аргументы привел что там про школьника а как про аналогичную ситуацию с хакерами в Калуге так чай мы не Россияне чтобы сравниваться)) это другое да?)
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§ alex_60
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9195

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
россияне виноваты значит.
ох уж они такие нехорошие,
пагубно воздействуют на детей кз.
разлагают будущее поколение.
такая значит точка зрения у местных идеологов власти..
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* abaika95
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4858

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/россияне виноваты значит.ох уж они такие нехорошие/



Для глупышек
Это пример
Что не только у нас такая байда
А везде
Как-то так
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§ alex_60
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9195

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Для глупышек


для тупышек.
прежде чем бла-бла-бла с примерами,
надо мозги включать.
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§ alex_60
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9195

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а я че, я ни че,
вон Петька за углом матом матерился.
он плохой мальчик.

[Исправлено: alex_60, 04.09.2020 - 16:39]
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§ arman_kst
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
522

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старая информация. Еще вчера читал и откомментировал этот пост
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* abaika95
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4858

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/для тупышек.прежде чем бла-бла-бла с примерами,надо мозги включать./



А что тупышки глупышкам примеры про Россию не могут приводить?) Это табу?
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§ директор пляжа
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
474

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 04.09.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ну как про Саратов

ПРИЧЕМ. ТУТ. САРАТОВ.?
за родину душа болеет :-x

(С) а в простоквашино сейчас мороз...
какая нам разница когда у нас дичь дикая.
тут вам не там. :lol:
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* abaika95
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4858

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ПРИЧЕМ. ТУТ. САРАТОВ.?/



А как пример Саратов нельзя приводить? Если найти примеры что в США и в Европе хакеры атакуют компании и выкладывают порно это тоже не показатель? Главное что только у нас такие сякие не мазанные не смогли обезопасить систему?
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§ директор пляжа
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
474

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 04.09.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если найти примеры что в США и в Европе

вот скажи мне, какой нам черт до европы и сша? у нас беда.. У НААААС :-x
а ты нам все про ихних и евоных.
детки наши, а не пендосовские или рассейские. ферштейн?
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* abaika95
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4858

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/вот скажи мне, какой нам черт до европы и сша? у нас беда.. У НААААС/



Ок.
У нас.
Ферштейн.
Как это тогда связано с рухнамой в твоём первом посте? И целевым использованием денежных средств ? Если это только у нас,ферштейн?
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