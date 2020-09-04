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≡ В Костанайской области ждут приезда президента РК?
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39792

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители микрорайона Северный села Заречное Костанайского района распространяют видео, которое, по мнению авторов, свидетельствует о подготовке к визиту главы государства.
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§ alex_60
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9195

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сотни одинаковых домов...
что, никак нельзя было хотя бы взять два проекта,
через один построить,и то бы было веселее.
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* abaika95
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4858

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А везти его будут с закрытыми глазами по поселку? Или из степи сразу к этому дому повезут? А ещё вот вопросик а автор поинтересовался у работяг кто их нанял? Может это владельцы себе двор решили благоустроить? И вот эти вот кто "говорят что приедет президент" могут и на остальные вопросы ответить?) Они же знают всё уже
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§ директор пляжа
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
474

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 04.09.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчера требовали газон подстричь, мол НАДО. простите а кому надо? идите лесом лизоблюды и подхалимы.
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§ Николаич I
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
71

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 04.09.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А везти его будут с закрытыми глазами по поселку?

А в посёлке что, всего одна улица? Ты там был? Заречный и новый микрорайон вобще видел лично? Выйди на улицу хоть, с людьми пообщайся, узнай как народ живёт, будь поближе к народу, может жить захочется.
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§ Козлов я
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1730

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 04.09.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно, его ждут. Вчера видел верный признак его приезда - на улице Энергетиков красили разметку.
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§ Николаич I
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
71

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 04.09.20 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Может это владельцы себе двор решили благоустроить?

Ага, а посмотреть на ход работ решил аким области. Или автор что-то путает или Бабайка не думая несёт невесть что, лишь бы покритиковать народ и людей из народа.
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§ arman_kst
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
522

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покажите мост после дождя возле Плазы, который топит постоянно. И люди страдают. Не могут проехать
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* abaika95
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4858

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А в посёлке что, всего одна улица? /


А ну тоесть одна улица показательно отличная а одна не очень? Или все показательно не отличные? Так как?)





Цитата-/Ага, а посмотреть на ход работ решил аким области/



А он ещё на трассу в денисовку ездил посмотреть,президента тоже туда повезут?



Цитата-/лишь бы покритиковать народ и людей из народа./



Люди из народа это вы о чиновниках? Да а что остальные их тут не критикуют?
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§ Николаич I
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
71

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 04.09.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Бабай, не позорь себя, ты уже несёшь какую-то белиберду. С умным человеком я готов спорить и выслушивать его позицию и конструктивные доводы. С тобой - нет.

[Исправлено: Николаич I, 04.09.2020 - 17:11]
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* abaika95
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4858

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/умным человеком я готов спорить и выслушивать его позицию и конструктивные доводы. С тобой - нет./




Потмоучто Николаш и доводов у тебя нет и позиции никакой) поэтому и слив засчитан
Чек
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