abaika95 В Костанайской области ждут приезда президента РК? #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4858

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:51 Цитата-/А в посёлке что, всего одна улица? /





А ну тоесть одна улица показательно отличная а одна не очень? Или все показательно не отличные? Так как?)











Цитата-/Ага, а посмотреть на ход работ решил аким области/







А он ещё на трассу в денисовку ездил посмотреть,президента тоже туда повезут?







Цитата-/лишь бы покритиковать народ и людей из народа./







Люди из народа это вы о чиновниках? Да а что остальные их тут не критикуют?