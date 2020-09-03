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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19929

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.09.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А в дойчланд бы смог осилить только 7 литров.


Алекс, ты - неправ. Сегодня бы заправил,
7.90 литра, почти 8... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9190

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 03.09.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сегодня бы заправил,


Везёт, что сказать.
Кстати я ещё не считаю, по дисконтной карте 5 тенге на литр капают на бонус.
Боржоми там купить,
Или угля на шашлык.
Так что заправка практически бесплатна
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19929

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.09.20 - 03:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Так что заправка практически бесплатна

Спать - не могу. Хочу бесплатно - заправлять,
машину и ещё баржома попить... :lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19929

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.09.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что случилось, над моей деревней?

Гадость какую-то, Путин - распыляет... 8-) :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9190

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
распыляет


многодетная мать, убив пять из шести своих детей, пыталась покончить с собой, бросившись под поезд в Дюссельдорфе.
просто ужас.
жизнь видать довела до этого.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19929

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.09.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
просто ужас.

Алекс, что мне теперь - делать?... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9190

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что мне теперь - делать?


почитай роман "Что делать?" Н.Чернышевского,
может там найдешь ответ.
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