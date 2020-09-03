alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4427 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9190

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:10 Цитата: drakon:

Сегодня бы заправил,



Везёт, что сказать.

Кстати я ещё не считаю, по дисконтной карте 5 тенге на литр капают на бонус.

Боржоми там купить,

Или угля на шашлык.

Так что заправка практически бесплатна