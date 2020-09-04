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≡ Порно включили школьникам на онлайн-уроке
 
 
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§ NG.kz
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39790

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В управлении образования Нур-Султана подтвердили, что инцидент произошел 3 сентября: "В процесс обучения учащихся 5-го класса на платформе Zoom вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав урок математики".
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§ директор пляжа
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
469

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 04.09.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
целевое использование денежных средств на лицо)
рухнамы жангру во всей красе)) :lol:
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* abaika95
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4849

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/целевое использование денежных средств на лицо)рухнамы жангру во всей красе/



https://iz.ru/999473/2020-04-14/saratovskim-shkolnikam-pokazali-porno-vo-vremia-distantcionnogo-uroka



https://360tv.ru/news/obschestvo/porno-pokazali-na-uroke-pravoslavija/



Видать рухани и до Саратова с Калугой добралась да?
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