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≡ Госслужащих ждет сокращение: на сколько повысят зарплату оставшимся
 
 
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§ NG.kz
Госслужащих ждет сокращение: на сколько повысят зарплату оставшимся
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39790

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр национальной экономики Руслан Даленов рассказал, как будут сокращать госслужащих и на сколько повысится зарплата некоторых из них. В Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года Президент поручил ускорить работу по сокращению государственных служащих.
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§ alex_60
Re: Госслужащих ждет сокращение: на сколько повысят зарплату...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9190

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//как будут сокращать госслужащих и на сколько повысится зарплата некоторых из них///

сокращать,да ,согласен.
а при чем тут повышать не понимаю.
что, уж так прям заработались,что мочи нет?
мешки ворочают что-ли..
полицаев надо процентов на сорок сократить,дорожных,
катаются по городу круглые сутки, на карман зарабатывают.
да еще и движению машин мешают.
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