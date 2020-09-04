Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  Единую платформу для онлайн-петиций создали в Казахстане
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Единую платформу для онлайн-петиций создали в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39787

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единую платформу для онлайн-петиций создали в Казахстане, сообщил директор центра прикладных исследований Тalap Рахим Ошакбаев. Разработчики просят Министерство цифрового развития о помощи с верификацией пользователей с помощью ИИН, что позволит избежать накрутки голосов.
Читать новость
§ abaika95
Re: Единую платформу для онлайн-петиций создали в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4847

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если создать петицию против петиций то платформа закроется?)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 1
Всего: 60

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 36 Queries | 60 Files Loaded: 546.36 Ko | Raw HTML: 45.44 Ko -