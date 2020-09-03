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≡ Застрявшего в камышах грибника спасли рудненские пожарные
 
 
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§ NG.kz
Застрявшего в камышах грибника спасли рудненские пожарные
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39787

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.09.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужчина пытался перейти заболоченную местность, но провалился в жижу и мог самостоятельно выбраться. Об этом сегодня, 3 сентября, рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
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§ лимон
Re: Застрявшего в камышах грибника спасли рудненские пожарные
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1317

Регистрация:
21.11.16
Отправлено: 03.09.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
история спасения не полная какая-то
"но провалился в жижу и мог самостоятельно выбраться" ???
пожарный прибыли - кто вызвал? сам пострадавший или очевидцы?
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§ arman_kst
Re: Застрявшего в камышах грибника спасли рудненские пожарные
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
519

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 03.09.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужчина пытался перейти заболоченную местность, но провалился в жижу и мог самостоятельно выбраться.

А зачем спасать, если мог сам выбраться?
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§ maxsaf
Re: Застрявшего в камышах грибника спасли рудненские пожарные
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7458

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ради самых вкусных грибов на свете стоит жизнью рискнуть.
Подкамышники.
Ммммм, вкуснятина небось :lol:
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§ alex_60
Застрявшего в камышах грибника спасли рудненские пожарные
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9186

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждем теперь новостей,
как спасали заблудившегося рыбака
в дремучем лесу.

[Исправлено: alex_60, 04.09.2020 - 09:52]
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