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≡ Юлия - учительница и партизанка
 
 
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§ NG.kz
Юлия - учительница и партизанка
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39786

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще недавно на карте Костаная можно было прочитать названия улиц, связанных с установлением советской власти: Октябрьская, Павших Борцов, Повстанческая, Куйбышева, Ленина. Сейчас все они переименованы. Но сохранились еще названия, хранящие память о событиях, которые происходили сто лет назад. Одна из них носит имя участницы краснопартизанского восстания Юлии Журавлевой.
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§ elektron
Юлия - учительница и партизанка
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5546

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 03.09.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ой да ладно Вам, как уж на сковородке. Всё извернёте.
Вот действительно причём тут батыры? К чему все переименования?
Особенно столицы коснулось, раза 4-ре переименовывали (с учётом до столичного става).
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§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4846

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.09.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ой да ладно Вам, как уж на сковородке. Всё извернёте./



Почему изверну?
Просто люди которые утверждают что нельзя рушить историческую память не видят ничего плохого в том что коммунисты активно рушили историю до себя) одним можно а другим почему то уже нет? Лицемерие?

Другие видят везде батыров и национализм а то что есть переименованные улицы не в честь батыров они почему-то не видят) лицемерие?
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§ таноми52
Юлия - учительница и партизанка
таноми52


(Полноправные пользователи)
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1975

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 03.09.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95:
Какими власть имущими? Теми про которых ПОТОМ патриотическое кино снимали и книги писали?) Про царей реформаторов и цариц победительниц) а переименовывали в чест

Вот именно - ПОТОМ!
Или у Вас все исторические события параллельно идут?
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§ таноми52
Юлия - учительница и партизанка
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1975

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 03.09.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не видят ничего плохого в том что коммунисты активно рушили историю до себя)



При чём тут "хорошо" или "плохо"? Вам непонятно объяснили, почему они это делали?
И то, только до укрепления Советской власти. Дальше уже не было нужды - выросли поколения людей, которые только по рассказам прадедушек/прабабушек знали о царизме
И непонятно, с какой целью это делается сейчас?

Цитата:
abaika95:
одним можно а другим почему то уже нет? Лицемерие?


Ну, если вы этих "одних" осуждаете за содеянное, то почему поощряете "других"? Лицемерие?
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§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4846

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.09.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вот именно - ПОТОМ!Или у Вас все исторические события параллельно идут?/



Ааааааа
Ну ок
Значит ПОТОМ может и про Чекмарева фильму снимут,лет через 60,так что ждём)



Цитата-/При чём тут "хорошо" или "плохо"? Вам непонятно объяснили, почему они это делали?/


Как раз в этом и дело,в этом и суть разговора
Хорошо когда переименовывают улицы в угоду идеологической конъюнктуры?



Цитата-/выросли поколения людей, которые только по рассказам прадедушек/прабабушек знали о царизме/


Хорошо это?



Цитата-/Ну, если вы этих "одних" осуждаете за содеянное, то почему поощряете "других"? Лицемерие?/


А я и не осуждаю не одних не других)
Каждая эпоха рождает свою культуру и свои переименования

Только почему то одних отмазывают а других клеймят


И вопрос опять

Для вас Урицкий герой?
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§ Coopidon
Юлия - учительница и партизанка
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
637

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 04.09.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут что сказать!?
Пьяный проспится, дурак-никогда.
Изучать историю по художественным фильмам, великолепная идея. Можно даже узнать что ответил Чингисхан. Или Томирис.
В ответ на вопрос об ихнем отношении к однополым бракам или их мнения о материалах очередном съезде Нурбабабайской партии
:-o
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§ Coopidon
Юлия - учительница и партизанка
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
637

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 04.09.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повтор

[Исправлено: Coopidon, 04.09.2020 - 00:08]
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§ Coopidon
Юлия - учительница и партизанка
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
637

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 04.09.20 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять
:-o

[Исправлено: Coopidon, 04.09.2020 - 00:12]
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§ Coopidon
Юлия - учительница и партизанка
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
637

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 04.09.20 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не виноват.
:-o

[Исправлено: Coopidon, 04.09.2020 - 00:14]
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§ Coopidon
Юлия - учительница и партизанка
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
637

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 04.09.20 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет редакции и личной Ольге Германовне.
:-o

[Исправлено: Coopidon, 04.09.2020 - 00:16]
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