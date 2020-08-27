Цитата: abaika95:

не видят ничего плохого в том что коммунисты активно рушили историю до себя)





При чём тут "хорошо" или "плохо"? Вам непонятно объяснили, почему они это делали?

И то, только до укрепления Советской власти. Дальше уже не было нужды - выросли поколения людей, которые только по рассказам прадедушек/прабабушек знали о царизме

И непонятно, с какой целью это делается сейчас?



Цитата: abaika95:

одним можно а другим почему то уже нет? Лицемерие?



Ну, если вы этих "одних" осуждаете за содеянное, то почему поощряете "других"? Лицемерие?