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§ NG.kz
Когда свалка - прямо под вашим окном
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39786

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.09.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все лето в наш проект «Свалки Костаная» поступали сообщения о горах мусора, которые образуются прямо во дворах многоэтажных домов. Начинаются такие свалки с мелочи: на субботнике убрали листву и сгребли в одну кучу, но о вывозе никто не озаботился. Далее - все по теории разбитых окон: пакет с мусором кто-то не донес до бака, коробки вынесли из ближайшего магазина, деревянная рама от окна, старый диван, телевизор... После публикаций в «НГ» несколько свалок убрали, но оставшиеся только растут. Кто виноват, что делать и можно ли привлечь к ответственности нарушителей?
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§ Козлов я
Re: Когда свалка - прямо под вашим окном
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1727

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 03.09.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если мусор рассыпался по нашей вине, во время уборки, мы обязательно его поднимаем, - заверил заместитель директора ТОО Сергей БРЫЗГАЛОВ. - Если же мусор находился возле контейнеров еще до нашего приезда, то мы его не убираем, так как это не в нашей компетенции.


А вот в мкр Амангельды день вывоза мусора- среда. А вывозят его постоянно почему-то в четверг. Но люди же верят в наши коммунальные службы и выставляют мешки с мусором в среду, а за сутки их стояния кошки и собаки раздирают мешки и мусор разлетается по всем улицам. Но собирать их Тазалык уже не может, т.к. разбросали до его приезда. И кто тут виноват?
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§ yudjin
Re: Когда свалка - прямо под вашим окном
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6892

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 03.09.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация с мусором каждый год все хуже и хуже. И просвета я пока не вижу. Работа Тазалыка совершенно не поменялась в лучшую сторону. Даже увеличение тарифа, о котором даже не оповестили людей, не помогает. Мусор горами лежит вокруг контейнеров, которые на удивление опустошаются исправно. Сколько бы там не стучал по столу аким Ахметов, разграничение обязанностей спустя полтора года так и не произошло. Не решено чьи же это площадки, кто за ними должен следить? Как и нет судя по всему хозяина у города...одни пильщики.

Честно, уже задолбался фотографировать живописные развалины на мусорке недалеко от дома и отправлять в службу 109. С весны,пол лета играл с ними в игру "заставь вывезти мусор".



Дважды они мне врали, что мусор, по отчету ПКСК, вывезен. Иду снимаю...лежит! В итоге больше месяца они рядились кто какой мусор вывезет... убрали в последних числах июня.



Но, как обычно, ненадолго. В начале августа картина еще хуже.



Звоню уже в Тазалык. Барышня на том конце признала, что ситуация с вывозом печальная. И знаете почему? Потому что половина водителей на больничном с пневмонией. Некому работать. Но пообещала, что как только выйдут на работу постепенно вывезут. Уточнил у неё периодичность вывоза крупногабаритного мусора. Ответила, 10 дней. Но у нас, говорю, уже 40 дней не вывозили.
Вывезли примерно через неделю после разговора... видимо выздоровели. Но система уборки мусора пока безнадежно больна...
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§ yudjin
Re: Когда свалка - прямо под вашим окном
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6892

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 03.09.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аместитель директора ТОО Сергей БРЫЗГАЛОВ. - Если же мусор находился возле контейнеров еще до нашего приезда, то мы его не убираем

А если контейнеры настолько полные, как это бывает во время длительных праздников и пакеты уже просто падают с этих гор на землю, то тоже убирать не будут? странная логика, однако...
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§ elektron
Когда свалка - прямо под вашим окном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5546

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 03.09.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тут то как раз всё просто.
Площадки должны ПКСК (у нас Hausmeister) убирать или жильцы сами за неимением этого. Негабаритный и прочий мусор, что не подходит под определение мусора, вообще организуется по другому. Так что тут на мой взгляд сами жители и виноваты.
Хотя можно как и у нас полицию было бы подключить. И вместо бестолкового штрафования за нарушения ношения масок. Могли бы реальных асоциальных жителей города выявлять, штрафовать и к порядку приучать.
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§ yudjin
Когда свалка - прямо под вашим окном
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6892

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 03.09.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так что тут на мой взгляд сами жители и виноваты.

Отчасти и только в том, что стали больше выносить мусора.
НО эти места и определены для мусора. А куда же его девать? Народ не настолько богат, чтобы под не большое количество крупногабаритного мусора заказывать газель и везти на свалку. Да и в Германии это тоже никто не делает. Ту же мебель видел сам возле мусорных площадок.
Главная проблема, нет систематического, расписанного по дням и часам вывоза... Пусть даже раз в 10 дней. Его НЕТ.
Причина ли в болезни водителей, не хватке грузовиков, безответственности ПКСК или неумелом руководстве мусорным хозяйством, не знаю... скорее все вместе.
Как нет и обновления и ремонта этих ужасающего вида искореженных заграждений и убогих контейнеров на полуразрушенных площадках. Не ужели вместо очередного памятника нельзя вложить бюджетные деньги в ремонт этих мусорных мест?
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§ elektron
Когда свалка - прямо под вашим окном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5546

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 03.09.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Народ не настолько богат, чтобы под не большое количество крупногабаритного мусора заказывать газель и везти на свалку. Да и в Германии это тоже никто не делает. Ту же мебель видел сам возле мусорных площадок.

В Штутгарте (правила могут вариировать) я могу 2 раза в год заказать вывозку бесплатно, за негабаритный мусор, мебель, эл. техника и прочее. Место может быть и возле мусорки, но у нас это в доме организовано. Поэтому просто возле подъезда складывается за день до вывоза. Утром приезжает спец. техника и всё (что осталось) забирает и все довольны. Жил в доме на три семьи. По очереди уборку двора и организацию вывоза мусора проводили. Если в контейнере что то лежало не принадлежащее данному контейнеру (например пластик и банки консервные, для био-пищевого мусора) контейнер не разгружали. И "дежурный" сам потом сортировал мусор. Ordnung muss sein! :lol:
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§ elektron
Когда свалка - прямо под вашим окном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5546

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 03.09.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но и городские службы должны предоставлять соответствующие услуги. Тут спору нет.
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