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Если мусор рассыпался по нашей вине, во время уборки, мы обязательно его поднимаем, - заверил заместитель директора ТОО Сергей БРЫЗГАЛОВ. - Если же мусор находился возле контейнеров еще до нашего приезда, то мы его не убираем, так как это не в нашей компетенции.
А вот в мкр Амангельды день вывоза мусора- среда. А вывозят его постоянно почему-то в четверг. Но люди же верят в наши коммунальные службы и выставляют мешки с мусором в среду, а за сутки их стояния кошки и собаки раздирают мешки и мусор разлетается по всем улицам. Но собирать их Тазалык уже не может, т.к. разбросали до его приезда. И кто тут виноват?