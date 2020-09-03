yudjin Re: Когда свалка - прямо под вашим окном #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6892

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:18 Ситуация с мусором каждый год все хуже и хуже. И просвета я пока не вижу. Работа Тазалыка совершенно не поменялась в лучшую сторону. Даже увеличение тарифа, о котором даже не оповестили людей, не помогает. Мусор горами лежит вокруг контейнеров, которые на удивление опустошаются исправно. Сколько бы там не стучал по столу аким Ахметов, разграничение обязанностей спустя полтора года так и не произошло. Не решено чьи же это площадки, кто за ними должен следить? Как и нет судя по всему хозяина у города...одни пильщики.



Честно, уже задолбался фотографировать живописные развалины на мусорке недалеко от дома и отправлять в службу 109. С весны,пол лета играл с ними в игру "заставь вывезти мусор".







Дважды они мне врали, что мусор, по отчету ПКСК, вывезен. Иду снимаю...лежит! В итоге больше месяца они рядились кто какой мусор вывезет... убрали в последних числах июня.







Но, как обычно, ненадолго. В начале августа картина еще хуже.







Звоню уже в Тазалык. Барышня на том конце признала, что ситуация с вывозом печальная. И знаете почему? Потому что половина водителей на больничном с пневмонией. Некому работать. Но пообещала, что как только выйдут на работу постепенно вывезут. Уточнил у неё периодичность вывоза крупногабаритного мусора. Ответила, 10 дней. Но у нас, говорю, уже 40 дней не вывозили.

Вывезли примерно через неделю после разговора... видимо выздоровели. Но система уборки мусора пока безнадежно больна...