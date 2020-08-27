|Цитата:
abaika95:
Ещё раз когда коммунисты,старые города которые они не строили и улицы которые не мостили переименовывали в честь своих героев ты возмущался?
Всё верно! Когда большевики строили первое в мире государство рабочих и крестьян, они старались вытравить из народа рабское преклонения перед власть имущими, переименовывали города и улицы, давая им имена героев-революционеров и проч., и
проч.
И это было правильно. Благодаря этому было воспитано поколение верных делу Ленина-Сталина людей, в дальнейшем отстоявших СССР во всех катаклизмах.
Подобное происходит и теперь. Пытаются принизить роль Советской власти в Азии, её успехи и достижения. Зато вытаскиваются и прувеличиваются ЕЁ ошибки (а, следовательно, и "пришлых"), выдаваемые за преступные намерения ("Голодомор", геноцид, эксплуатация, колонизация...) Переименования, искажение, а то и переписывание истории в этом же русле. Уже воспитаны новые люди с новыми представлениями об исторических событиях
Курочка по зёрнышку клюёт, а весь двор в дерьме
[Исправлено: таноми52, 03.09.2020 - 15:15]