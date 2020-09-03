Яжбать Re: Нового руководителя управления образования назначили в... #6 Я





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 03.09.20 (Пользователи) Отправлено: - 21:25 А пусть новый руководитель объяснит, почему в 7 школе дети учатся как и в прошлом году, по кунделику, хотя должны по платформе онлайн-мектеп. Причём сказали об этом 1 сентября, как раз в день Послания, в котором Токаев сказал, что дети, их воспитание и образование - в приоритете. Самое интересное, что некоторые классы в этой же школе всё-таки учатся в онлайн-мектеп. Учителя о причинах ничего не говорят - не знают, а может и не хотят... Журналисты НГ - может вам расскажут? Зачем детям этот гемор - скачай файл, открой, заполни, отправь каждому учителю персонально. Дети этим особо не занимаются, скачивание и отправка - родители, после работы вместо отдыха.