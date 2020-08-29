alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #12583 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9185

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:57 Ответ Кайрат стайеру

Дело было так.



Есть у нас грузин, по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. Зовут его так - Авас. Да, назвали его так, он не виноват. Авас. Тебя как зовут? Второй: - Степа. Первый: - Ну вот. Ты Степа, а он Авас. Он Авас, а ты Степа. Грузин Авас... Второй: - А кто Степа?Первый:- Ты Степа! А он Авас. А доцент тупой. А ты Степа. А он тупой. Вызывает доцент этого грузина к доске и спрашивает:- Как ваша фамилия?- Горидзе.- А зовут вас как?- Авас.