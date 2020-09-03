elektron Очередь возле ЦОНа. О дистанции не слышали #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5542

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:34 Цитата: Тимур Гафуров:

Комментарий PR-менеджера филилала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярославы БОГАТЫРЕВОЙ:

Я понимаю в коммерческой компании, но в государственной, зачем и кому нужен PR-менеджер?

Да и сама "политика партии" так сказать не совсем ясна. Как по частным фирмам бегать за нарушение масок штрафовать, так нормально. Хотя предупреждения было бы вполне достаточно.

А тут никакого действа, чудеса в решете просто.



ПС: Тимур это не лично Вам, просто цитата из Вашего текста.



[Исправлено: elektron, 03.09.2020 - 16:36]