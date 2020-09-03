ACROS Re: Министр пообещал, что ошибок в учебниках больше не будет #2 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 939

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:15 Цитата://что в дальнейшем таких ошибок не будет",//



Сколько было министров, столько и было заверении: - " вот, с завтрашнего дня, начнём все по новому и будет все ХОРОШО, и даже ОШИБОК не будет в учебниках". ........надцатый министр и ........надцатое заверение.

Главное ПООБЕЩАТЬ ( почти по Черчилю), а там трава не расти, потом грамотно ОБЬЯСНИМ почему не получилось.