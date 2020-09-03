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≡ «Народное признание». Как наградить тех, кто спас вас от Covid-19? Просто отправьте письмо "НГ"
 
 
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§ NG.kz
«Народное признание». Как наградить тех, кто спас вас от Covid-19? Просто отправьте письмо "НГ"
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39786

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.09.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагать кандидатов, достойных награждения премией «Народное признание», будут их пациенты - читатели «НГ». Для этого до 20 сентября нужно прислать письмо с историей вашего лечения и фамилиями тех, кто помог вам выжить.
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§ Vit
Re: «Народное признание». Как наградить тех, кто спас вас от...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9740

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 03.09.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите а просто выписка на 5 листах там все подробно расписано не прокатит? Просто мне писать историю самостоятельно это большая проблема, много букв не смогу накидать:)) а в выписке читайте на здоровье. Только в выписке можно я свою фамл и адрес проживания вычеркну? Оставлю только номер, хотя он есть у вас.
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§ jekiboy
Re: «Народное признание». Как наградить тех, кто спас вас от...
jekiboy


(Пользователи)
Сообщений:
22

Регистрация:
22.09.18
Отправлено: 03.09.20 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Простите конечно,но это как минимум не честно по отношению к другим медикам не говоря уже о пожарных и правохранительных органах.Как то не справедливо это все получается.Работы разные нужны работы разные важны.		


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§ arman_kst

  Re: «Народное признание». Как наградить тех, кто спас вас от...









arman_kst





(Полноправные пользователи)


Сообщений: 
519



Регистрация: 
28.05.18






Отправлено: 03.09.20 - 18:16
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Нужно всех награждать, а то одни получат, другие нет. Несправедливо будет


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