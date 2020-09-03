Vit Re: «Народное признание». Как наградить тех, кто спас вас от... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9740

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:54 Скажите а просто выписка на 5 листах там все подробно расписано не прокатит? Просто мне писать историю самостоятельно это большая проблема, много букв не смогу накидать:)) а в выписке читайте на здоровье. Только в выписке можно я свою фамл и адрес проживания вычеркну? Оставлю только номер, хотя он есть у вас.