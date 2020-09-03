alex_60 В Минтруда назвали минимальные суммы пенсионных накоплений для их досрочного использования #1 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9182

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:29 немного статистики

накопления 54% вкладчиков – до 500 тысяч тенге, 15% – до 1 млн тенге, 15% – до 2 млн тенге.

имеем что 84 процента вкладчиков имеют накопления меньше 2 млн. тенге,

предполагаю ,что процентов 7 на уровне 2.5 млн тенге.

итого уже 91 процент.

и они эти 91 процент,

в принципе никакого отношения не могут иметь к каким то там изьятиям.

а уж у эти скажем 9 оставшихся процентов, которые предположительно

имеют право на изьятия,наверняка жилье имеют.

о чем вообще речь?

популизмом попахивает.



[Исправлено: alex_60, 03.09.2020 - 15:41]