Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Минтруда назвали минимальные суммы пенсионных накоплений для их досрочного использования
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Минтруда назвали минимальные суммы пенсионных накоплений для их досрочного использования
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39786

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.09.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достижение пороговых сумм вполне доступно для постоянно работающих граждан, имеющих доход на уровне среднемесячной зарплаты, отметил министра труда.
Читать новость
§ alex_60
В Минтруда назвали минимальные суммы пенсионных накоплений для их досрочного использования
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9182

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 03.09.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
немного статистики
накопления 54% вкладчиков – до 500 тысяч тенге, 15% – до 1 млн тенге, 15% – до 2 млн тенге.
имеем что 84 процента вкладчиков имеют накопления меньше 2 млн. тенге,
предполагаю ,что процентов 7 на уровне 2.5 млн тенге.
итого уже 91 процент.
и они эти 91 процент,
в принципе никакого отношения не могут иметь к каким то там изьятиям.
а уж у эти скажем 9 оставшихся процентов, которые предположительно
имеют право на изьятия,наверняка жилье имеют.
о чем вообще речь?
популизмом попахивает.

[Исправлено: alex_60, 03.09.2020 - 15:41]
Профайл
§ ACROS
Re: В Минтруда назвали минимальные суммы пенсионных накоплений...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
938

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 03.09.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
о чем вообще речь?



Такая же ФИГНЯ как и ИХНЕЕ: крякнувшая весенняя Цифровизация; нынешнее онлайн-обучение школьников и так далее. Вопрос- почему ТАК, а потому что министры и его замы живут не в РЕАЛЬНОМ Казахстане, а в своём МИРКЕ, в мирке где можно ПРОЖИТЬ на 42 500 тенге.
Профайл
§ drakon
В Минтруда назвали минимальные суммы пенсионных накоплений для их досрочного использования
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19925

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.09.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
немного статистики накопления 54% вкладчиков – до 500 тысяч тенге,

Это накопил, Алекс, ты, себн на пенсию -
Одну месячную зарплату, семьи?... :lol: :-o
Профайл
§ alex_60
В Минтруда назвали минимальные суммы пенсионных накоплений для их досрочного использования
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9182

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 03.09.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Одну месячную зарплату, семьи?...


где ты там увидел про меня? что с тобой?
а в таких аферах не участвовал.
есть другие способы и места вложения денег.

рс. клавиатуру новую или бэушную купи.
или отремонтируй.
Профайл
§ Сыкымы
Re: В Минтруда назвали минимальные суммы пенсионных накоплений...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1275

Регистрация:
26.02.17
Отправлено: 03.09.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Достижение пороговых сумм вполне доступно для постоянно работающих граждан, имеющих доход на уровне среднемесячной зарплаты, отметил министра труда

Источник:


Интересно, исходя из какого уровня среднемесячной з/п исходили при расчётах?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 69
Пользователей: 0
Всего: 69

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 42 Queries | 60 Files Loaded: 546.27 Ko | Raw HTML: 57.96 Ko -