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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Аплодировать нужно не по намерениям, а по результатам
 
 
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§ NG.kz
Ержан ЕСИМХАНОВ: Аплодировать нужно не по намерениям, а по результатам
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39786

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.09.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я исхожу из того, что многочисленные реструктуризации и создание новых органов пока мало кому интересны. Поэтому ниже комментарии по более жизненным вопросам из выступления президента страны, которые коснутся каждого из нас.
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§ ACROS
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Аплодировать нужно не по намерениям, а по...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
938

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 03.09.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://что эту реформу объявили - большой плюс.//

Не вижу тут плюса: ДЕЖА ВЬЮ - имитация реформ - выборность акимов сельских округов объявляли, вернее продекларировали, лет десять назад, если память мне не изменяет, ПОКАЗАТЕЛЬНО провели выборы четырёх сельских акимов в Костанайской области и на этом псевдореформы закончились.
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§ сайлау курманов
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Аплодировать нужно не по намерениям, а по...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4054

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 03.09.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выборность всего и вся, предлагали ещё в начале двухтысячных ребята из ДВК, но лидер просил подождать, мол сперва экономика, а политика потом. Что в итоге имеем, практически все продукты и товары привозные, то что наше до ужаса дорогое, а спросить не с кого.
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