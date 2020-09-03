сайлау курманов Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Аплодировать нужно не по намерениям, а по... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4054

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:06 Выборность всего и вся, предлагали ещё в начале двухтысячных ребята из ДВК, но лидер просил подождать, мол сперва экономика, а политика потом. Что в итоге имеем, практически все продукты и товары привозные, то что наше до ужаса дорогое, а спросить не с кого.