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≡ Министр пообещал, что ошибок в учебниках больше не будет
 
 
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§ NG.kz
Министр пообещал, что ошибок в учебниках больше не будет
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39786

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.09.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов пообещал решить вопрос с ошибками в школьных учебниках. Подробно о плане действий он рассказал на пресс-конференции в правительстве.
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§ alex_60
Re: Министр пообещал, что ошибок в учебниках больше не будет
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9182

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 03.09.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В книгах по новым требованиям ошибок не будет", - заверил министр Асхат Аймагамбетов./

что на кон ставит, руку,голову?
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§ ACROS
Re: Министр пообещал, что ошибок в учебниках больше не будет
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
938

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 03.09.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://что в дальнейшем таких ошибок не будет",//

Сколько было министров, столько и было заверении: - " вот, с завтрашнего дня, начнём все по новому и будет все ХОРОШО, и даже ОШИБОК не будет в учебниках". ........надцатый министр и ........надцатое заверение.
Главное ПООБЕЩАТЬ ( почти по Черчилю), а там трава не расти, потом грамотно ОБЬЯСНИМ почему не получилось.
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