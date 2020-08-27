Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юлия - учительница и партизанка
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
§ NG.kz
Юлия - учительница и партизанка
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39786

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще недавно на карте Костаная можно было прочитать названия улиц, связанных с установлением советской власти: Октябрьская, Павших Борцов, Повстанческая, Куйбышева, Ленина. Сейчас все они переименованы. Но сохранились еще названия, хранящие память о событиях, которые происходили сто лет назад. Одна из них носит имя участницы краснопартизанского восстания Юлии Журавлевой.
Читать статью
§ maxsaf
Юлия - учительница и партизанка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7455

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 02.09.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улицам нужно давать либо нейтральные названия, типа Зеленая, либо номера, типа Двенадцатая, ну или имена навеки вошедших в историю, типа Ньютона. Все остальное - временно, и будет постоянно меняться. Прийдет к примеру француз - появится улица Желтых жилетов, или Путин с улицей имени себя - кто знает, что там у него на уме насчет восстановления советского союза. Потом прийдут например китайцы - появится улица "350 лет коммунизма". Советская власть ушла в историю, а с ней и ее временные названия улиц. Сейчас время "батыров", пусть ономасты развлекаются))
Профайл
§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4843

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Там людям слова не дают! Знаю как велись слушания по переименованию Затобольска и преданию ему статуса города! Людей никто не слушал, возмущения было выше крыши, многих даже не пустили в зал, в особенности кто был против, потому-что просто места всем не хватило./






Да не без бурных обсуждений провели собрание) да не всем хватило места, но по ФАКТУ большинство 96% за?



Цитата-/Твоё мнение удивительным образом всегда совпадает с мнением ономастов./


А твое мнение удивительным образом с ними не совпадает и о чем это говорит? Может быть о том что у каждого разное мнение и под каждое мнение можно подвести теоретическую базу "заговора"?) мало ли кто не согласен с ономастами, Может какие-нибудь сатанисты значит ты из них?




Цитата-/каждой эпохи свои герои, и если для ныне живущих людей данная личность является героической, нельзя с его именем и памятью народа так поступать!/


Затоболовка и тобыл кто тут герой? Чье имя забыли? Надо тогда исконное название вернуть тут я согласен) самодуровка




Цитата-/Если хотят увековечить современников в названиях улиц, должны в честь них называть новые улицы или те, которые не несут исторической ценности в названии!/


Ещё раз когда коммунисты,старые города которые они не строили и улицы которые не мостили переименовывали в честь своих героев ты возмущался?




Цитата-/Допустим тот же Гагарин, он много сделал для всего мира в области авиации и космонавтики и сейчас его имя убрали с крупного проспекта и назвали его именем маленькую улочку./


Он оскорбился? Или в мировых учебниках истории теперь его вычеркнули? Улица есть? Детишки будут бегать на улицу названную в его честь и учить историю полета? Да фиг там,или надо чтобы улица в честь первого космонавта постоянно пестрила в новостях что ее топит? Это ли не оскорбление? А НН стоически переносит эту обиду и ничего)) демократия однАкА
Профайл
§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4843

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/поддерживает все изменения, переименования, хочет кардинально изменить город и страну./



Эволюционное развитие а не революция) и да, вы что за застой в политике и обществе? Застой ни к чему хорошему не ведёт) надо всегда что-то менять тогда поменяется мир вокруг )




Цитата-/Не в лучшую сторону/


Это потомучто вы так решили?)




Цитата-/Вот таким людям не живётся спокойно./


Ааа вас все устраивает? Так что же вы тут голову морочите батенька?) Все норм и мирное небо....
Профайл
§ alex_60
Юлия - учительница и партизанка
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9182

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 02.09.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ты с греком уедешь?
Берет он тебя?
Профайл
§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4843

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ты с греком уедешь?Берет он тебя?/



С греками не ездию,давно)
Профайл
§ Горожанин_kst
Re: Юлия - учительница и партизанка
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1721

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 02.09.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А он собрался наконец?
Фууууффф
Профайл
§ Николаич I
Re: Юлия - учительница и партизанка
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
68

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 03.09.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что ж ты никак не угомонишься, Бабайкин? Уже и читать не хочется что ты там пишешь. На счёт Затобольска, ты знаешь великого человека с такой фамилией? Нет? Причем тут герой? Я тебе про имена людей-героев, которыми названы улицы, ты мне про Затобольск. На том собрании решался вопрос не только о переименовании, но и об изменении статуса. Большинство людей которые здесь работают, это бюджетники, у них отобрали 25% сельских выплат, и заявлять что большинство высказалось За, да ещё и верить этому, это голимый бред.
На счёт переименования, так же большинство отрицательно к этому отнеслось, во-первых, потому-что в этом не было необходимости. Во-вторых, потому-что на это нужны дополнительные средства, которые могли бы пойти на развитие посёлка, инфраструктуры. Но их выделили на бессмысленное переименование. Поэтому не нужно мне тут рассказывать о мнении людей, в одном посёлке с которыми я живу! Тебе об их мнении говорят через сторонние источники или твой воспаленный мозг хочет так считать, я же с ними живу и каждый день всячески контактирую, все друг у друга как на ладони. Все прекрасно понимают что в первую очередь это было отмывание денег, не более того.
Профайл
§ Николаич I
Re: Юлия - учительница и партизанка
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
68

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 03.09.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Эволюционное развитие а не революция

Ты сильно эволюционировал от того что переименовали улицы? Когда убрали к примеру имя Герцена и улицу назвали в честь Кобланды? В чём тут эволюция? Эволюция, это изменение к лучшему. Так на эти изменения могли выделить деньги, на тот же ремонт дорог! Но выделили на переименование. Опять же, только очень глупый человек не понимает что это всё ради отмывания денег, так почему ты тогда поддерживаешь подобное? Или всё-таки не понимаешь? Тогда этим всё объясняется.
Профайл
§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4843

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.09.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Тебе об их мнении говорят через сторонние источники/




Из сюжета нашей газеты черпаю инфу,НГ не будет же врать


Цитата-/Поэтому не нужно мне тут рассказывать о мнении людей, в одном посёлке с которыми я живу!/


Твой воспаленный мозг даёт тебе не правильную картинку восприятия) ты хочешь выдавать желаемое за действительное а по факту большинство ЗА


Цитата-/Все прекрасно понимают что в первую очередь это было отмывание денег, не более того./


Все это кто?
Профайл
§ drakon
Юлия - учительница и партизанка
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19925

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.09.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Все это кто?

Я,например, тебе мало?... :lol: :oops:
Профайл
§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4843

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.09.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ты сильно эволюционировал от того что переименовали улицы? Когда убрали к примеру имя Герцена и улицу назвали в честь Кобланды?/



Да,эволюция происходит, отход от окрашивания праведных и неправедных в нейтральных,зачем улицы в честь красных и тех кто им (якобы) в колокол бил? В тренде мировой повестки идём)

И ещё ты обходишь постоянно вопрос,ты Николашка поборник исторической справедливости много возмущался почему был Ленинград а не Петербург? Почему Свердловск а не Екатеринбург? Почему Целиноград а не акмола? Почему Кызыл орда а не ак мечеть? Почему Алматы а не верный? Почему Костанайская область а не тургайская?




Цитата-/Я,например, тебе мало?../

Мнение немцев в делах казахстанских так же важно как экспертное мнение якутов в делах бразильских)
Профайл
§ Горожанин_kst
Юлия - учительница и партизанка
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1721

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 03.09.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ой, да брось) окраски, комиссары и беляки))) разве в этом дело? Не-а. Да, дело политическое, но соль не в том.
Считаю никуда Амангельды, Дощанова, Жангильдина, Шипина не денутся с карты)
Патамушта патамушта.
Профайл
§ alex_60
Юлия - учительница и партизанка
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9182

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 03.09.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
исгадить историю,
выкорчевать все что не связано с "батырами".
идеология националистов.
они не созидатели, это не так просто,
а разрушители. это легко.

[Исправлено: alex_60, 03.09.2020 - 15:05]
Профайл
§ таноми52
Юлия - учительница и партизанка
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1973

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 03.09.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ещё раз когда коммунисты,старые города которые они не строили и улицы которые не мостили переименовывали в честь своих героев ты возмущался?



Всё верно! Когда большевики строили первое в мире государство рабочих и крестьян, они старались вытравить из народа рабское преклонения перед власть имущими, переименовывали города и улицы, давая им имена героев-революционеров и проч., и
проч.
И это было правильно. Благодаря этому было воспитано поколение верных делу Ленина-Сталина людей, в дальнейшем отстоявших СССР во всех катаклизмах.
Подобное происходит и теперь. Пытаются принизить роль Советской власти в Азии, её успехи и достижения. Зато вытаскиваются и прувеличиваются ЕЁ ошибки (а, следовательно, и "пришлых"), выдаваемые за преступные намерения ("Голодомор", геноцид, эксплуатация, колонизация...) Переименования, искажение, а то и переписывание истории в этом же русле. Уже воспитаны новые люди с новыми представлениями об исторических событиях
Курочка по зёрнышку клюёт, а весь двор в дерьме

[Исправлено: таноми52, 03.09.2020 - 15:15]
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 83
Пользователей: 0
Всего: 83

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 49 Queries | 60 Files Loaded: 546.27 Ko | Raw HTML: 89.19 Ko -