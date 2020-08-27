abaika95 Юлия - учительница и партизанка #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4843

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:53 Цитата-/Там людям слова не дают! Знаю как велись слушания по переименованию Затобольска и преданию ему статуса города! Людей никто не слушал, возмущения было выше крыши, многих даже не пустили в зал, в особенности кто был против, потому-что просто места всем не хватило./







https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30192&start=120





Да не без бурных обсуждений провели собрание) да не всем хватило места, но по ФАКТУ большинство 96% за?







Цитата-/Твоё мнение удивительным образом всегда совпадает с мнением ономастов./





А твое мнение удивительным образом с ними не совпадает и о чем это говорит? Может быть о том что у каждого разное мнение и под каждое мнение можно подвести теоретическую базу "заговора"?) мало ли кто не согласен с ономастами, Может какие-нибудь сатанисты значит ты из них?









Цитата-/каждой эпохи свои герои, и если для ныне живущих людей данная личность является героической, нельзя с его именем и памятью народа так поступать!/





Затоболовка и тобыл кто тут герой? Чье имя забыли? Надо тогда исконное название вернуть тут я согласен) самодуровка









Цитата-/Если хотят увековечить современников в названиях улиц, должны в честь них называть новые улицы или те, которые не несут исторической ценности в названии!/





Ещё раз когда коммунисты,старые города которые они не строили и улицы которые не мостили переименовывали в честь своих героев ты возмущался?









Цитата-/Допустим тот же Гагарин, он много сделал для всего мира в области авиации и космонавтики и сейчас его имя убрали с крупного проспекта и назвали его именем маленькую улочку./





Он оскорбился? Или в мировых учебниках истории теперь его вычеркнули? Улица есть? Детишки будут бегать на улицу названную в его честь и учить историю полета? Да фиг там,или надо чтобы улица в честь первого космонавта постоянно пестрила в новостях что ее топит? Это ли не оскорбление? А НН стоически переносит эту обиду и ничего)) демократия однАкА