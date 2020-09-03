NG.kz Ержан ЕСИМХАНОВ: Аплодировать нужно не по намерениям, а по результатам N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:23 Я исхожу из того, что многочисленные реструктуризации и создание новых органов пока мало кому интересны. Поэтому ниже комментарии по более жизненным вопросам из выступления президента страны, которые коснутся каждого из нас.

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