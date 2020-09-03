drakon Голосуйте за инициативных и умелых! - «НГ» подводит итоги конкурса «Наш цветущий двор». Сделать свой выбор могут и читатели #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 19923

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:59 Цитата: abaika95:

но есть же риск что один двор скупит больше и заголосует весь конкурс в свой счёт)

Ну, я думаю, что это будет - не твой двор...