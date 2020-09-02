peshexod Re: Строительство общежития медколледжа в Костанае приостановил... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3637

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:52 Они пытаются оправдать строительство своей озабоченностью за судьбу студентов колледжа. Но где логика - когда проводится прием студентов в два раза больше прошлых лет, а учиться им придется в приспособленном из общежития здании? Понятно же, что логичней, правильней, рациональней было бы построить учебный корпус. Ведь основная задача учебного заведения - дать качественные знания, а потом уже создать условия для проживания.