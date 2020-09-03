abaika95 Нового руководителя управления образования назначили в Костанайской области #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4843

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:52 Цитата-/Сколько уже этих Зауре назначали,а все равно возвращаются к Васе.. Образование это сложно./







ЖКХ со строительством не лехше но что-то Лёши и Андрюши не тянут) точнее слишком "перетягивают" на себя) Вот и Вася от греха ушел после того как Толя с женой Катей попались)