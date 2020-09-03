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≡ Нового руководителя управления образования назначили в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Нового руководителя управления образования назначили в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39780

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.09.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководить управлением будет Зауре Ануарбековна Байменова. Документы о назначении аким региона Архимед Мухамбетов подписал 2 сентября. До этого назначения Зауре Байменова руководила управлением внутренней политики акимата Костанайской области.
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§ maxsaf
Re: Нового руководителя управления образования назначили в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7455

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.09.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ КГСПС
Re: Нового руководителя управления образования назначили в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1128

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 03.09.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно недавно кто-то писал, что деньги в управлении образования крутятся немалые и там нужен свой человек.
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§ Сабыр
Re: Нового руководителя управления образования назначили в...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
407

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 03.09.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько уже этих Зауре назначали,а все равно возвращаются к Васе.. Образование это сложно.
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