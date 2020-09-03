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≡ Голосуйте за инициативных и умелых! - «НГ» подводит итоги конкурса «Наш цветущий двор». Сделать свой выбор могут и читатели
 
 
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§ NG.kz
Голосуйте за инициативных и умелых! - «НГ» подводит итоги конкурса «Наш цветущий двор». Сделать свой выбор могут и читатели
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39780

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.09.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завершается конкурс на самый зеленый и богатый клумбами двор Костаная по версии «Нашей Газеты». Мы такое состязание проводили впервые, спасибо нашим партнерам - НПП «Инвент-плюс» и садовому центру «Усадьба» - за идею и призы.
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§ drakon
Re: Голосуйте за инициативных и умелых! - «НГ» подводит итоги...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19921

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.09.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где голосовалка?... :-o
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§ Тимур Гафуров
Re: Голосуйте за инициативных и умелых! - «НГ» подводит итоги...
Т

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
561

Регистрация:
05.01.07
Отправлено: 03.09.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В бумажной версии "Нашей Газеты" расположен купон, который нужно вырезать, заполнить (указать номер лучшего, по вашему мнению, двора) и передать в редакцию не позже 7 сентября. Победитель определяется по числу поступивших купонов.
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§ drakon
Голосуйте за инициативных и умелых! - «НГ» подводит итоги конкурса «Наш цветущий двор». Сделать свой выбор могут и читатели
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19921

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.09.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Победитель определяется по числу поступивших купонов.

Жаль... :lol:
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§ юля елиссева
Re: Голосуйте за инициативных и умелых! - «НГ» подводит итоги...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1689

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 03.09.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
В бумажной версии "Нашей Газеты" расположен купон,

Блин, что, как в шансе купон что ли вырезать? Уже лет десять не покупала бумажных версий газет...
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§ drakon
Голосуйте за инициативных и умелых! - «НГ» подводит итоги конкурса «Наш цветущий двор». Сделать свой выбор могут и читатели
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19921

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.09.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Уже лет десять не покупала бумажных версий газет...

Можно купить 1 раз,проголосовать... :lol:
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