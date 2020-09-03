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≡ ДТП с участием двух легковых автомобилей и КамАЗа, груженого арбузами, произошло на трассе Рудный - Качар
 
 
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§ NG.kz
ДТП с участием двух легковых автомобилей и КамАЗа, груженого арбузами, произошло на трассе Рудный - Качар
N

Я робот
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Сообщений:
39780

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.09.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 сентября в отдел полиции Костанайского района поступило сообщение о том, что на автодороге Рудный-Качар, в 15-ти километрах от с. Ульяновка, произошло ДТП с участием трех автомашин.
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§ КГСПС
Re: ДТП с участием двух легковых автомобилей и КамАЗа, груженого...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1128

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 03.09.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, тягач вверх колёсами, кабины практически нет, и пострадавших нет. Дай Бог, чтобы так и оказалось на самом деле.
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