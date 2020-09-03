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≡ «Свалки Костаная». «Горы» по Бородина и Садовой
 
 
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§ NG.kz
«Свалки Костаная». «Горы» по Бородина и Садовой
N

Я робот
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Сообщений:
39780

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.09.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об очередной горе мусора, которая выросла возле контейнеров во дворе дома № 168 по ул. Бородина в Костанае, сообщила «НГ» наша подписчица Вера, приславшая на редакционный WhatsApp видео с мусорными завалами.
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§ drakon
«Свалки Костаная». «Горы» по Бородина и Садовой
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19921

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.09.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора уже объявлять - Конкурс:"Самая, огромная Свалка".
Первое место - на сегодня, фото №4... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 03.09.2020 - 12:02]
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