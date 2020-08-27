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≡ Юлия - учительница и партизанка
 
 
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§ NG.kz
Юлия - учительница и партизанка
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39780

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще недавно на карте Костаная можно было прочитать названия улиц, связанных с установлением советской власти: Октябрьская, Павших Борцов, Повстанческая, Куйбышева, Ленина. Сейчас все они переименованы. Но сохранились еще названия, хранящие память о событиях, которые происходили сто лет назад. Одна из них носит имя участницы краснопартизанского восстания Юлии Журавлевой.
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§ maxsaf
Юлия - учительница и партизанка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7455

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 02.09.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улицам нужно давать либо нейтральные названия, типа Зеленая, либо номера, типа Двенадцатая, ну или имена навеки вошедших в историю, типа Ньютона. Все остальное - временно, и будет постоянно меняться. Прийдет к примеру француз - появится улица Желтых жилетов, или Путин с улицей имени себя - кто знает, что там у него на уме насчет восстановления советского союза. Потом прийдут например китайцы - появится улица "350 лет коммунизма". Советская власть ушла в историю, а с ней и ее временные названия улиц. Сейчас время "батыров", пусть ономасты развлекаются))
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§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4839

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Там людям слова не дают! Знаю как велись слушания по переименованию Затобольска и преданию ему статуса города! Людей никто не слушал, возмущения было выше крыши, многих даже не пустили в зал, в особенности кто был против, потому-что просто места всем не хватило./






Да не без бурных обсуждений провели собрание) да не всем хватило места, но по ФАКТУ большинство 96% за?



Цитата-/Твоё мнение удивительным образом всегда совпадает с мнением ономастов./


А твое мнение удивительным образом с ними не совпадает и о чем это говорит? Может быть о том что у каждого разное мнение и под каждое мнение можно подвести теоретическую базу "заговора"?) мало ли кто не согласен с ономастами, Может какие-нибудь сатанисты значит ты из них?




Цитата-/каждой эпохи свои герои, и если для ныне живущих людей данная личность является героической, нельзя с его именем и памятью народа так поступать!/


Затоболовка и тобыл кто тут герой? Чье имя забыли? Надо тогда исконное название вернуть тут я согласен) самодуровка




Цитата-/Если хотят увековечить современников в названиях улиц, должны в честь них называть новые улицы или те, которые не несут исторической ценности в названии!/


Ещё раз когда коммунисты,старые города которые они не строили и улицы которые не мостили переименовывали в честь своих героев ты возмущался?




Цитата-/Допустим тот же Гагарин, он много сделал для всего мира в области авиации и космонавтики и сейчас его имя убрали с крупного проспекта и назвали его именем маленькую улочку./


Он оскорбился? Или в мировых учебниках истории теперь его вычеркнули? Улица есть? Детишки будут бегать на улицу названную в его честь и учить историю полета? Да фиг там,или надо чтобы улица в честь первого космонавта постоянно пестрила в новостях что ее топит? Это ли не оскорбление? А НН стоически переносит эту обиду и ничего)) демократия однАкА
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§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4839

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/поддерживает все изменения, переименования, хочет кардинально изменить город и страну./



Эволюционное развитие а не революция) и да, вы что за застой в политике и обществе? Застой ни к чему хорошему не ведёт) надо всегда что-то менять тогда поменяется мир вокруг )




Цитата-/Не в лучшую сторону/


Это потомучто вы так решили?)




Цитата-/Вот таким людям не живётся спокойно./


Ааа вас все устраивает? Так что же вы тут голову морочите батенька?) Все норм и мирное небо....
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§ alex_60
Юлия - учительница и партизанка
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9177

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 02.09.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ты с греком уедешь?
Берет он тебя?
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§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4839

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ты с греком уедешь?Берет он тебя?/



С греками не ездию,давно)
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§ Горожанин_kst
Re: Юлия - учительница и партизанка
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1720

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 02.09.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А он собрался наконец?
Фууууффф
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§ Николаич I
Re: Юлия - учительница и партизанка
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
68

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 03.09.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что ж ты никак не угомонишься, Бабайкин? Уже и читать не хочется что ты там пишешь. На счёт Затобольска, ты знаешь великого человека с такой фамилией? Нет? Причем тут герой? Я тебе про имена людей-героев, которыми названы улицы, ты мне про Затобольск. На том собрании решался вопрос не только о переименовании, но и об изменении статуса. Большинство людей которые здесь работают, это бюджетники, у них отобрали 25% сельских выплат, и заявлять что большинство высказалось За, да ещё и верить этому, это голимый бред.
На счёт переименования, так же большинство отрицательно к этому отнеслось, во-первых, потому-что в этом не было необходимости. Во-вторых, потому-что на это нужны дополнительные средства, которые могли бы пойти на развитие посёлка, инфраструктуры. Но их выделили на бессмысленное переименование. Поэтому не нужно мне тут рассказывать о мнении людей, в одном посёлке с которыми я живу! Тебе об их мнении говорят через сторонние источники или твой воспаленный мозг хочет так считать, я же с ними живу и каждый день всячески контактирую, все друг у друга как на ладони. Все прекрасно понимают что в первую очередь это было отмывание денег, не более того.
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§ Николаич I
Re: Юлия - учительница и партизанка
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
68

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 03.09.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Эволюционное развитие а не революция

Ты сильно эволюционировал от того что переименовали улицы? Когда убрали к примеру имя Герцена и улицу назвали в честь Кобланды? В чём тут эволюция? Эволюция, это изменение к лучшему. Так на эти изменения могли выделить деньги, на тот же ремонт дорог! Но выделили на переименование. Опять же, только очень глупый человек не понимает что это всё ради отмывания денег, так почему ты тогда поддерживаешь подобное? Или всё-таки не понимаешь? Тогда этим всё объясняется.
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