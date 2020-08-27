Еще недавно на карте Костаная можно было прочитать названия улиц, связанных с установлением советской власти: Октябрьская, Павших Борцов, Повстанческая, Куйбышева, Ленина. Сейчас все они переименованы. Но сохранились еще названия, хранящие память о событиях, которые происходили сто лет назад. Одна из них носит имя участницы краснопартизанского восстания Юлии Журавлевой. Читать статью
Улицам нужно давать либо нейтральные названия, типа Зеленая, либо номера, типа Двенадцатая, ну или имена навеки вошедших в историю, типа Ньютона. Все остальное - временно, и будет постоянно меняться. Прийдет к примеру француз - появится улица Желтых жилетов, или Путин с улицей имени себя - кто знает, что там у него на уме насчет восстановления советского союза. Потом прийдут например китайцы - появится улица "350 лет коммунизма". Советская власть ушла в историю, а с ней и ее временные названия улиц. Сейчас время "батыров", пусть ономасты развлекаются))
Цитата-/Там людям слова не дают! Знаю как велись слушания по переименованию Затобольска и преданию ему статуса города! Людей никто не слушал, возмущения было выше крыши, многих даже не пустили в зал, в особенности кто был против, потому-что просто места всем не хватило./
Да не без бурных обсуждений провели собрание) да не всем хватило места, но по ФАКТУ большинство 96% за?
Цитата-/Твоё мнение удивительным образом всегда совпадает с мнением ономастов./
А твое мнение удивительным образом с ними не совпадает и о чем это говорит? Может быть о том что у каждого разное мнение и под каждое мнение можно подвести теоретическую базу "заговора"?) мало ли кто не согласен с ономастами, Может какие-нибудь сатанисты значит ты из них?
Цитата-/каждой эпохи свои герои, и если для ныне живущих людей данная личность является героической, нельзя с его именем и памятью народа так поступать!/
Затоболовка и тобыл кто тут герой? Чье имя забыли? Надо тогда исконное название вернуть тут я согласен) самодуровка
Цитата-/Если хотят увековечить современников в названиях улиц, должны в честь них называть новые улицы или те, которые не несут исторической ценности в названии!/
Ещё раз когда коммунисты,старые города которые они не строили и улицы которые не мостили переименовывали в честь своих героев ты возмущался?
Цитата-/Допустим тот же Гагарин, он много сделал для всего мира в области авиации и космонавтики и сейчас его имя убрали с крупного проспекта и назвали его именем маленькую улочку./
Он оскорбился? Или в мировых учебниках истории теперь его вычеркнули? Улица есть? Детишки будут бегать на улицу названную в его честь и учить историю полета? Да фиг там,или надо чтобы улица в честь первого космонавта постоянно пестрила в новостях что ее топит? Это ли не оскорбление? А НН стоически переносит эту обиду и ничего)) демократия однАкА
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