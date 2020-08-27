abaika95 Юлия - учительница и партизанка #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4833

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:30 Цитата-/Вот это "кроме как" просто убивает наповал. А зачем нас вобще лишать истории каким-бы то ни было способом. А, Бабайка?/







Незнаю Николашка

Вы сильно возмущались когда коммунисты переименовывали улицы? Когда с историей крутили как хотели, то история до 17 года это история рабства, то вдруг и там были выборочные герои,то города переименовывали которым по 300 лет,книги по истории страны запрещали того же Солженицына вы возмущались?

Выходили на площадь с плакатами верните нам историю? Нет наверно,это норм было в вашем мировозрении) так в чем сейчас проблема? Историю изучать же не запрещают. А улицы по идеологическим и бумеранговым причинам меняют,я бы дальше пошёл,не убирать улицы в честь красных героев а добавить улицы ещё в честь белых





пы.сы.

В учебниках пишут историю? Пишут

Книги издают? Издают

В интернете есть информация? Есть

В музее,архиве есть? Есть





Цитата-/. Но народ с тобой не согласен, ты выражаешь мнение собственное, мнение кучки ономастов, которое идёт в разрез с мнением большинства./





Так собственное мнение я выражаю или ономастов? Определись) И где это большинство? В комментах? Хорошо а на слушаниях по переименовке большинство голосует ЗА там где эти комментаторы все?

Вот и всё.









Цитата-/А может и совсем его не имеешь,а пишешь лишь то, что заставляют писать./





Да конечно,согласовываю каждое слово,бывает неделями)





Цитата-/собственному желанию. А улица может быть 100500 лет называться именем Волынова, а современная молодежь в упор не помнит кем он был/





Чтобы помнить надо знать)

Они просто не знают кто это

Так же как и Гашек и Бородин и все все все

И молодежи в большинстве плевать по какой улице на машинах девочек катать

И взрослым людям в большинстве плевать,только заморочек не хотят с документами