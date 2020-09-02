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≡ Строительство общежития медколледжа в Костанае приостановил суд
 
 
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§ NG.kz
Строительство общежития медколледжа в Костанае приостановил суд
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39769

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.09.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Определение об обеспечении иска, которое приостанавливает строительство общежития медицинского колледжа, приняли в Костанайском городском суде 1 сентября. Оно подлежит немедленному исполнению.
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§ abaika95
Re: Строительство общежития медколледжа в Костанае приостановил...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4833

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот,вот же! Можно же решать цивилизованно вопросы, без давления на суд,плакатикаими и манипуляцией общественого внимания .....хотя подожите.... тьфу
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§ abaika95
Re: Строительство общежития медколледжа в Костанае приостановил...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4833

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Мы ждали, что в декабре стройка завершится и к началу следующего учебного года мы сможем заселить наших студентов, - рассказала "НГ" директор Костанайского высшего медицинского колледжа Айгерим ОСПАНОВА/



Выводите 250 студентов к стройке с плакатами и требуйте нормального разбирательства ! Видать это так сейчас работает, кто громче кричит того и правда....
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§ Victor Yang
Re: Строительство общежития медколледжа в Костанае приостановил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13144

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 02.09.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас Партизан обвинить в работе на службы.

Ну приостановили. Жильцы жаловались на грязь во время стройки. Ну теперь они победили - грязь продлится дольше.
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