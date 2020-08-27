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abaika95:
Вы сильно возмущались когда коммунисты переименовывали улицы? Когда с историей крутили как хотели, то история до 17 года это история рабства, то вдруг и там были выборочные герои,то города переименовывали которым по 300 лет,книги по истории страны запрещали того же Солженицына
У каждой эпохи свои герои, и если для ныне живущих людей данная личность является героической, нельзя с его именем и памятью народа так поступать! Эти люди должны быть вписаны в историю города. Как видишь, нет у нас улицы, к примеру, с именем Гитлера. Иначе народ бы не раздумывая сам пошёл с инициативой переименовать.
Допустим тот же Гагарин, он много сделал для всего мира в области авиации и космонавтики и сейчас его имя убрали с крупного проспекта и назвали его именем маленькую улочку. Это плевок в лицо нынешнего поколения и этого великого человека! Поэтому не нужно путать, так сказать плюс с минусом, наши герои должны быть увековечены в истории города. Если хотят увековечить современников в названиях улиц, должны в честь них называть новые улицы или те, которые не несут исторической ценности в названии!