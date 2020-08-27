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≡ Юлия - учительница и партизанка
 
 
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§ NG.kz
Юлия - учительница и партизанка
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39769

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще недавно на карте Костаная можно было прочитать названия улиц, связанных с установлением советской власти: Октябрьская, Павших Борцов, Повстанческая, Куйбышева, Ленина. Сейчас все они переименованы. Но сохранились еще названия, хранящие память о событиях, которые происходили сто лет назад. Одна из них носит имя участницы краснопартизанского восстания Юлии Журавлевой.
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§ Coopidon
Re: Юлия - учительница и партизанка
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
630

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 31.08.20 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынче вопрос стоит остро!
Что сделала Юлия Журавлева для Бабаки?
А Гагарин?
Другое дело кассир, который Бабайке зряплату выдаёт.
Это же кормилец и благодетель его.
Поэтому надо...надо!
Глядишь лишний тенге подкинет.
8-)
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§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4833

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.09.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настолько скуШно в комментах стало что опять редбота из клетки выпустили?) Видать либо статья интересная предвидится, либо СВ во вот на подходе)
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§ Я
Юлия - учительница и партизанка
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
335

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 01.09.20 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Все умные подготовленные, дадут приказ развиваться и оппа сразу

Заводы , дворцы , пароходы заимели хозяев. Гениально, без революций и с красивыми лозунгами
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§ Николаич I
Re: Юлия - учительница и партизанка
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
62

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 02.09.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
каким образом "вас" лишают прошлого кроме как переименовывая улицы?

Вот это "кроме как" просто убивает наповал. А зачем нас вобще лишать истории каким-бы то ни было способом. А, Бабайка? Я понимаю, что знания истории, которыми обладаешь, для тебя достаточны, считаешь что именно столько и должен знать кочегар в школьной кочегарке. Но народ с тобой не согласен, ты выражаешь мнение собственное, мнение кучки ономастов, которое идёт в разрез с мнением большинства. А может и совсем его не имеешь,а пишешь лишь то, что заставляют писать.
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* Горожанин_kst
Юлия - учительница и партизанка
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1717

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 02.09.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может Абайка о том, что история есть, её помнят, или нет. Сами, по собственному желанию. А улица может быть 100500 лет называться именем Волынова, а современная молодежь в упор не помнит кем он был. И политиканы всяких мастей, флюгеры разномастные тут не причём. Разве не так?
Хотя Абайка он ещё тот мастер использования окон Обертона ;-)
Не переводите всё в опасную плоскость, жизнь сложнее, она в разных плоскостях преломляется.

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.09.2020 - 16:09]
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§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4833

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вот это "кроме как" просто убивает наповал. А зачем нас вобще лишать истории каким-бы то ни было способом. А, Бабайка?/



Незнаю Николашка
Вы сильно возмущались когда коммунисты переименовывали улицы? Когда с историей крутили как хотели, то история до 17 года это история рабства, то вдруг и там были выборочные герои,то города переименовывали которым по 300 лет,книги по истории страны запрещали того же Солженицына вы возмущались?
Выходили на площадь с плакатами верните нам историю? Нет наверно,это норм было в вашем мировозрении) так в чем сейчас проблема? Историю изучать же не запрещают. А улицы по идеологическим и бумеранговым причинам меняют,я бы дальше пошёл,не убирать улицы в честь красных героев а добавить улицы ещё в честь белых


пы.сы.
В учебниках пишут историю? Пишут
Книги издают? Издают
В интернете есть информация? Есть
В музее,архиве есть? Есть


Цитата-/. Но народ с тобой не согласен, ты выражаешь мнение собственное, мнение кучки ономастов, которое идёт в разрез с мнением большинства./


Так собственное мнение я выражаю или ономастов? Определись) И где это большинство? В комментах? Хорошо а на слушаниях по переименовке большинство голосует ЗА там где эти комментаторы все?
Вот и всё.




Цитата-/А может и совсем его не имеешь,а пишешь лишь то, что заставляют писать./


Да конечно,согласовываю каждое слово,бывает неделями)


Цитата-/собственному желанию. А улица может быть 100500 лет называться именем Волынова, а современная молодежь в упор не помнит кем он был/


Чтобы помнить надо знать)
Они просто не знают кто это
Так же как и Гашек и Бородин и все все все
И молодежи в большинстве плевать по какой улице на машинах девочек катать
И взрослым людям в большинстве плевать,только заморочек не хотят с документами
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* Горожанин_kst
Юлия - учительница и партизанка
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1717

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 02.09.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Всё верно, кроме Солженицына. Лично мне он не зашёл ни разу. Ни как писатель, ни как историк тем более.

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.09.2020 - 16:37]
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§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4833

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/кроме Солженицына. Лично мне он не зашёл ни разу. Ни как писатель, ни как историк тем более./




Хорошо возьмём гениальнейший фильм о великой отечественной войне "проверка на дорогах" про перебежчиков и пленных
Сняли в 71 году разрешили в прокат только в перестройку в 86 что это? Замалчивание истории?
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* Горожанин_kst
Юлия - учительница и партизанка
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1717

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 02.09.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Да все мы, кому было интересно, знали историю войны. Я по рассказам деда. Не открыточно-ярморочную, а реальные суровые будни артиллерийской разведки, с кровью и мясом. Мало ли чего показывали по ящику. И ноне отнюдь не Хабаром живём. Разве не так?
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